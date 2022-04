Senior na ulici napomenul skupinu náctiletých, zbili jeho i dalšího muže

Útok se odehrál minulý čtvrtek. „Starší senior napomenul skupinku mladistvých a nezletilých za jejich nevhodné chování na veřejnosti. Na to ale mladí zareagovali neadekvátně a nečekaně. Seniora zahrnuli nadávkami a později ho fyzicky napadli tak, že upadl na chodník,“ uvedla policejní mluvčí Miluše Zajícová.

„Napadání se pokusil zabránit náhodný svědek incidentu, mladíci ale zaútočili i na něj. Oba muži byli se zraněními převezeni na ošetření do nemocnice. V současné době případ vyšetřujeme pro trestné činy ublížení na zdraví a výtržnictví,“ dodala.

„Zastal jsem se ho, říkal jsem jim, ať ho nechají. Oni se zvedli a napadli i mě. Pak jsem skončil v sanitce a v nemocnici. Bylo jich patnáct až dvacet a bylo to od čtrnácti do sedmnácti let,“ popsal pro CNN Prima News, která na událost upozornila, druhý napadený Jiří Zdráhal, do kterého podle něj útočníci kopali, zatímco ležel na zemi.

„Jsem celý modrý. Říkali, že mám pohmožděnou krční páteř,“ uvedl s tím, že zbitý senior má zase údajně mimo jiné naprasklou čéšku v koleni.

K okolnostem napadení se vyjádřila i známá údajných útočníků. „Neměl ten starý pán nahánět bráchu a kamaráda. Jiní by si to taky nenechali líbit,“ řekla.

Situaci řeší i odborníci na záležitosti menšin

Po incidentu hrozilo, že se strhne další bitka. K bydlišti útočníků totiž vyrazila naštvaná skupina místních. Ti ale nakonec k násilí nesáhli, zřejmě i kvůli přítomnosti policie.

Podle starosty Jana Vrány se teď v městečku s necelými dvěma tisíci obyvatel snaží situaci především uklidnit.

„Navenek emoce opadly, samozřejmě je ale možné, že to v lidech vře skrytě. Jsem v kontaktu s krajskou koordinátorkou pro národnostní menšiny a romské záležitosti, příští týden by měl přijet i zástupce z nevládní organizace,“ shrnul.

„Kromě toho jsme samozřejmě už sami kontaktovali rodiny, ze kterých ti útočníci měli být, a vyzvali je k uklidnění situace. Nechceme, aby se to jakkoliv dál vyhrocovalo,“ dodal.

V Němčicích nyní rovněž hlídkuje více policistů. „V současné době zde máme zvýšený dohled na veřejný pořádek,“ potvrdila Zajícová.

Starosta uvedl, že nešlo o první konflikt, nicméně doposud byly všechny jen ve slovní rovině.

„Pokud vím, tak policii nikdo nic nehlásil, a ani nám. Lidé z romské komunity se víc sdružují a jsou třeba i hlučnější, takže nějaké problémy se objevily. Obecně se ale prostě stává, že mladí lidé jsou hlučnější, což vadí hlavně těm starším,“ sdělil s tím, že večer je teď v místech, kde se problémové skupinky scházely, prázdno. Do ulic ovšem ve stejné době nyní raději nechodí ani část místních.