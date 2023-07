Opilý mladík jel po nabourání auta dál, poničil ještě čtyři vozy, značku i strom

Dvacetiletý šofér nejprve svým opelem v Handkeho ulici krátce po sobotní půlnoci narazil do zaparkované škodovky a vzápětí ještě do dalších čtyř aut. Poté přejel přes travnatý pás a chodník na ulici Rožňavskou, kde jízdu zakončil nárazem do dopravní značky a stromu.

Na místo následně dorazili přivolaní policisté, kteří záhy identifikovali příčinu mladíkových potíží s řízením.

„Při dechové zkoušce nadýchal bezmála 2,5 promile alkoholu. Protože při své krkolomné jízdě utrpěl zranění, byl přepraven do olomoucké fakultní nemocnice,“ uvedla policejní mluvčí Petra Vaňharová.

Při pokusu ujet vjel do slepé ulice

V Olomouci nešlo za poslední týden o jediného řidiče, který projížděl ulicemi silně opilý. Například ve čtvrtek pozdě večer vyrazili policisté prověřit oznámení, že z čerpací stanice ve Šternberské ulici se chystá odjet šofér, který rozhodně není střízlivý.

Hlídka dorazila ve chvíli, kdy vůz mířil ve zmíněné ulici směrem z města. Na začátku sousední Tovéře chtěla řidiče zastavit a zkontrolovat, ten však na výstražné i zvukové signály nereagoval a jel dál.

Jak ukazuje zveřejněný kamerový záznam, řidiči se nechtělo ukončit jízdu ani poté, co se před něj postavil další policejní vůz. Nejprve se ho pokusil objet a poté odbočil na místní komunikaci, která byla ovšem slepá, což ho definitivně přinutilo zastavit.

Šestačtyřicetiletý muž následně opakovaně nadýchal kolem 1,9 promile a přiznal, že před jízdou vypil dvě jedenáctistupňová piva.

„Hlídka jej proto zadržela a eskortovala na věcně a místně příslušné obvodní oddělení do Šternberka k dalším procesním úkonům,“ přiblížila policejní mluvčí Marie Šafářová.

Oba řidiči jsou nyní podezřelí z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za který jim hrozí pokuta, zákaz řízení a v krajním případě rovněž až tříleté vězení.