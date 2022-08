Na příliš rychlé řidiče si v Olomouci posvítí i strážníci

Přístroj na měření rychlosti dostala městská policie na základě častých stížností Olomoučanů a komisí městských částí.

„Cílem není číhat na řidiče někde za stromem. Chceme upozornit na to, že ignorování předepsané rychlosti je hazardem s životem chodců nebo cyklistů,“ vysvětlil primátor města Olomouce Mirek Žbánek..

Proto také město zveřejňuje informace o pořízení ručního radaru i o tom, kvůli kterým lokalitám je vlastně potřeba. „Strážníci by se měli zaměřit především na okrajové části města, kde dlouhá rovná cesta svádí ke zrychlení, na což si lidé stěžují nejvíce,“ doplnil primátor.

„Měřit budeme také na místech, kde se nachází velmi frekventované přechody pro chodce v blízkosti školských zařízení a zařízení pro seniory,“ sdělil mluvčí strážníků Petr Čunderle.

Kontroly se týkají také zón, v nichž je nejvyšší rychlost omezena na třicet kilometrů za hodinu, a v neposlední řadě budou strážníci reagovat i na podněty komisí městských částí.

Kritickým místem je centrum

Dalším kritickým místem je třeba i centrum města. „Dodávky a osobní auta tam jezdí jako prasata. Je to strašná neohleduplnost vůči chodcům. Přitom na náměstí je spousta lidí, maminky s dětmi a podobně,“ postěžovala si třeba Olomoučanka Marie Bezdíčková. I na ně se strážníci zaměří.

Na nedodržování rychlosti ve městě si lidé stěžovali také v průzkumu dopravního chování obyvatel Olomouce Univerzity Palackého.

„Nejčastější komentáře byly vztaženy k ulicím Foerstrova a Velkomoravská, kde podle respondentů velká část vozidel nedodržuje rychlost a není to policií nijak kontrolováno,“ popsal Jaroslav Burian z katedry geoinformatiky.

„Při překročení rychlosti do 20 kilometrů za hodinu v obci se pokuta pohybuje do tisíce korun. Do 40 kilometrů za hodinu v obci do dvou a půl tisíce korun a při vyšším překročení je vedeno správní řízení na pověřené obci,“ vyčíslila policejní mluvčí Petra Vaňharová.