Náklo musí zabránit rozšíření těžby štěrkopísku, rozhodli lidé v referendu

„Dopadlo to tak nějak podle očekávání, já jsem těsný výsledek čekal. Už v dřívější petici tuto možnost podpořilo čtyři sta lidí, ale je potřeba říct, že hlasy na vesnici byly různorodé,“ okomentoval situaci končící starosta Marek Ošťádal, který svůj dvanáct let trvající mandát kvůli senátorskému křeslu už neobhajoval.

Byť jsou dotčené pozemky ve vlastnictví společnosti Cemex, obec vlastní polní cesty a jejich nepronajmutím začátek těžby blokuje. Lidé se proti ní vymezili i přes fakt, že Náklo dostává příspěvek do obecní pokladny a na kulturní dění.

„Místním ani tak nevadí těžba, ale rekreanti. Hlavně během covidu mnoho lidí zjistilo, že naše pískovna má čistou vodu a je tu dobré zázemí. Teď je tady z toho téměř turistické centrum, což tu nikdy dřív nebylo “ dodal Ošťádal.

Zároveň však odmítl, že by nárůst turismu v oblasti měl vliv na kvalitu vody a přírody v okolí. Neukáznění turisté ovšem často parkují na polních cestách, čímž blokují zemědělské stroje, a zanechávají po sobě odpadky.

Referendum je platné pouze na dva roky. Končící starosta byl proti jeho konání.

„Myslím si, že máme dostatečně kompetentní zastupitelstvo. Pak jsem na vesnici slýchával, že jsem uplacený, protože jsem referendum nechtěl. Ale tak to není. Já chtěl vždy problémy řešit. Pro občany jsme připravili buletin, kde jsme popisovali dlouhou historii vyjednávání, co se nám podařilo prosadit, co naopak nikoliv,“ popsal.

Obyvatelé dočasně zablokovali jakékoliv případné vyjednávání, nicméně plán společnosti Cemex počítá s těžbou až do roku 2050.

„Možná nebylo nutné se k něčemu zavazovat. Myslím si, že dokud se jedná, vždy lze najít kompromis. Ale jak se dveře zabouchnou, k ničemu se většinou nedobereme. Ale lidé rozhodli takto, tak to prostě je,“ uzavřel Ošťádal.