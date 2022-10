Nádraží v Náměšti na Hané a Slatinicích unikla bourání, čeká je nový život

Nadšenci na nádražní budovu v Náměšti na Hané sice neměli dost peněz, ale nakonec ji koupil podnikatel z nedalekých Drahanovic.

Případů, kdy vyřazované objekty žijí dál, většinou díky obcím, je v Olomouckém kraji mnohem víc. Poblíž kolejí se tak chystá například skautská klubovna nebo zázemí pro turisty.

Když před lety Martin Kašpar zjistil, že nádraží v Náměšti na Hané chce Správa železnic (SŽ) kvůli vysokým nákladům na rekonstrukci zbourat, začal usilovat o jeho záchranu.

V roce 2019 kvůli tomu založil spolek Nádraží Náměšť, získat nemovitost bezplatně se ale nepodařilo. Nakonec SŽ vypsala soutěž na prodej objektu, spolek však nesehnal sumu nutnou pro účast v soutěži. Přesto má radost.

„Největší úspěch je, že budova stojí, moc lidí v to nevěřilo. Pokud to beru zpětně za celou dobu, myslím, že hlavně Správa železnic napáchala spoustu přešlapů a s troškou aktivity to mohlo být vše jinak. Doufám, že Náměšť bude sloužit i jako varování, že bez rozmyslu něco bourat není zrovna dobrá cesta,“ dodal Kašpar.

Zmínil i možnost, že by objekt přebral městys, taková otázka však podle tehdejší starostky Marty Husičkové na stole nebyla.

„Vůbec jsme o tom neuvažovali. Kromě peněz musíte mít vždy i nápad, jak budovu využít. Jestli je pravda, co jsem se dozvěděla, tak nový majitel pan Sloupský má vizi, že nahoře v patře by chtěl mít kanceláře a dole železářství. Jestli to tak bude, je to velice dobrá myšlenka. Náměšť železářství nemá,“ uvedla Husičková. Nového majitele Michala Sloupského se redakci kontaktovat nepodařilo.

V době, kdy budova mění majitele, se SŽ pustila do rekonstrukce železniční zastávky. Dělníci už pracují na modernějším nástupišti, osvětlení a novém přístřešku pro cestující z železobetonových prefabrikátů s valbovou střechou. Počítá se také s dalšími parkovacími místy a stojanem na kola. Hotovo má být ještě letos.

Ve Slatinicích se obec domluvila

Na stejné trati jsou i Slatinice, kde už se také schylovalo k odstranění někdejší nádražní budovy, kterou nahradila nová zastávka.

„Měli demoliční výměr a vše nachystané, byla už třeba zasypaná kanalizační jímka. Dozvěděli jsme se to, když jsme se měli vyjadřovat z hlediska sítí. Řešili jsme, co s tím, a protože dlouhodobě chybí skautská klubovna, začali jsme jednat s nimi a nakonec jsme se domluvili,“ řekl starosta Slatinic Ondřej Mikmek, který se Správou železnic jednal naposledy začátkem října. Očekává, že převod bude za nejnižší možnou částku.

Nad budoucností místního nádraží postaveného v roce 1889 visí otazník i v nedalekém Prostějově.

„Obchodní jednání pro převod místního nádraží v Prostějově stále probíhají. Správa železnic je v kontaktu s městem, přičemž zatím nebylo rozhodnuto o způsobu převodu vlastnického práva,“ uvedl mluvčí SŽ Jan Nevola.

Informace o jeho možném zbourání a nahrazení moderní stavbou ve městě koncem roku 2018 vyvolala pozdvižení. Za nádraží se postavili obyvatelé, památkáři i radnice.

„Učinili jsme všechny kroky pro záchranu nádraží. Je to zdlouhavé, byly volby, změnila se vláda a právě ta musí převod místního nádraží na město schválit. K tomuto ještě nedošlo,“ řekl Prostějovskému deníku předminulý týden primátor František Jura.

Novým vlastníkem by se mohla obec stát i v Ramzové, části Ostružné na Jesenicku.

Kdy by zmíněné nádražní budovy mohly přejít pod radnice, zatím není jasné. „S ohledem na probíhající jednání s partnery a schvalovací procesy na úrovni Správní rady Správy železnic a vlády není v tuto chvíli možné odhadovat, kdy k převodům výše uvedených nemovitostí dojde,“ sdělil Nevola.

„Zájem projevujeme dlouhodobě. Pozemek nám prodali, nádraží je stále v běhu. Přemýšleli jsme nad zázemím, útulnou pro turisty, dnes se nemají kde převléct. Možnost je připomenout i historii lyžování nebo nádraží,“ sdělil starosta Roman Roušal.

Z nádraží má být turistické infocentrum

Město Hranice minulý rok v létě koupilo od Správy železnic za 2,4 milionu korun nádražní budovu z roku 1939 v blízkých Teplicích nad Bečvou. Ačkoli jde o kulturní památku, budova ve funkcionalistickém stylu chátrala.

„V současné době se již zpracovává projektová dokumentace na rekonstrukci celé budovy, mimo samostatnou část, která zůstala Správě železnic. Mělo by dojít k rozšíření infocentra Hranické propasti, které tam již několik let působí. Jelikož jde o významný příklad železniční architektury první poloviny dvacátého století, musí se i projektová dokumentace přizpůsobit požadavkům památkářů,“ uvedl mluvčí hranické radnice Petr Bakovský s tím, že město bude usilovat o získání dotací na obnovu.

Podle iniciativy Zachraňme nádraží počítá státní organizace s demolicí současné nádražní budovy v Kojetíně.

Správa železnic má v kraji vytipované další výpravní budovy vhodné k převodu.

„Jde o budovy v lokalitách Konice, Slatinice, Zlaté Hory, Ondřejovice v Jeseníkách, Domašov nad Bystřicí a Jívová. V souladu s koncepcí ministerstva dopravy jsme zahájili jednání s místními samosprávami o jejich možném převodu,“ přiblížil mluvčí Jan Nevola. Pokud obce neprojeví zájem, případně se nepodaří dohodnut přímý prodej nebo bezúplatný převod ve veřejném zájmu, nabídne SŽ majetek ve veřejných soutěžích.

O osudu historické stavby se jedná V Domašově nad Bystřicí, tedy na trati Olomouc–Krnov, kde mají postupně vznikat modernější a úspornější budovy.

Do vybraných nádraží Správa železnic investuje desítky milionů korun. V posledních letech nechala opravit například nádraží ve Štěpánově, Hanušovicích, Šternberku, Šumperku, Lipníku nad Bečvou nebo Přerově.

V dalších letech je v plánu pokračování rekonstrukce výpravní budovy v Přerově nebo v Senici na Hané.

Koncem minulého roku podepsal správce dráhy s památkáři memorandum o spolupráci. Národní památkový ústav díky tomu dostal možnost se vyjadřovat i k chystaným rekonstrukcím budov, které nejsou přímo památkově chráněné. Důvodem je jejich historická hodnota.