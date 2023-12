Jak budou vypadat mzdy v kraji v příštím roce? Polepší si lékaři a řidiči

Přestože by si zaměstnanci představovali nárůst o více než deset procent, počítat mohou spíš jen s jednotkami. V řadě firem už odboráři o konkrétní navýšení bojují.

První vyjednávání vedli zástupci zaměstnanců s vedením strojírenského gigantu Unex Uničov. Odboráři požadovali zvýšení mezd o 13 procent, vedení firmy jim ale nabídlo navýšení o pět procent.

10,4 % je podle odborů současný reálný propad cen

V diskusi proto budou pokračovat i v lednu a na konečné rozhodnutí si více než tisícovka pracovníků uničovských strojíren ještě počká.

„Patříme k těžkému průmyslu a chápeme, že firmu zatěžují vysoké ceny energií. Zaměstnavatel proto vydává výrazně vyšší množství prostředků na tyto účely, na druhou stranu reálný propad mezd je v současnosti na 10,4 procenta a kupní síla zaměstnanců se propadá,“ shrnul prozatímní průběh vyjednávání šéf odborů Unexu Zdeněk Zecha.

Zohlední inflaci

Konkrétní výhled navýšení mezd ještě neuvedla ani společnost Innomotics, pod niž spadá závod na výrobu elektromotorů v Mohelnici. Mzdy dělníků tam také stanoví kolektivní vyjednávání.

„Naše společnost standardně navyšuje mzdu jedenkrát ročně. V tomto navýšení bereme ohled na inflaci, u níž sledujeme současný i budoucí výhled,“ uvedl za společnost Innomotics David Bilan.

Naopak jasno o zvýšení platů už má Fakultní nemocnice Olomouc, která je největším zaměstnavatelem v kraji. Nárůst totiž upraví instituce po vyjednávání ministerstva zdravotnictví, České lékařské komory a Lékařského odborového klubu v reakci na stávku lékařů a další problémy v českém zdravotnictví.

Atestovaní lékaři mají dostat přidáno 15 tisíc korun k měsíčnímu platu, lékaři před atestací osm tisíc korun, mladí absolventi potom o pět tisíc korun více.

„Všichni ostatní zdravotničtí i nezdravotničtí pracovníci mohou očekávat pětiprocentní navýšení z tarifních platů,“ informoval mluvčí nemocnice Adam Fritscher.

Také Dopravní podnik města Olomouce bude mzdy navyšovat různě podle konkrétní pracovní pozice. Řidiči získají šest a půl procenta navíc, dělníkům a údržbářům se zvýší o čtyři procenta, technickohospodářské pracovníky pak čeká přilepšení o procento a půl.

V loňském roce byla průměrná mzda řidičů 33 508 korun, u dělnických profesí celkem 33 077 korun a technickohospodářských pracovníků 41 121 korun.

200 Kč hrubého na hodinu berou v logistickém centru Amazon

Olomoucký dopravní podnik zároveň plánuje od nového roku nalákat do řidičské kabiny další pracovníky na náborový příspěvek sto tisíc korun.

„Potřebujeme najmout deset až 15 řidičů během prvních měsíců roku. Kromě náborového příspěvku u nás mohou noví kandidáti získat i potřebný řidičský průkaz, je to příležitost i pro mladé a začínající uchazeče,“ zmínila mluvčí dopravního podniku Anna Sýkorová.

Pesimistické prognózy

Velký nárůst mezd o dvouciferné procentní hodnoty už stihli letos i v šumperské společnosti SHM dodávající průmyslové PVD povlaky. Výdaje se firmě podařilo pokrýt z většího množství nových zakázek. Pro příští rok ale plánují být obezřetnější.

„Ze signálů od našich zákazníků, které jsou pro příští rok pesimističtější než letos, neočekáváme v příštím roce příliš velký růst obratu,“ oznámil ředitel firmy Petr Mrkos.

„Plánujeme si splnit domácí úkoly, projekty úspor energií, které se odkládaly nebo zpozdily, a mnohem intenzivněji promýšlíme nové oblasti našich služeb, které by stávající negativní změny na trhu kompenzovaly. Budeme proto opatrnější i v mzdovém navýšení, půjde o individuální korekce u některých pozic zhruba do pěti procent,“ doplnil.

Zvyšování odměn za práci má již za sebou také společnosti Amazon, která otevřela nové logistické centrum v Kojetíně na Přerovsku.

„Letos jsme nástupní mzdu pro zaměstnance logistických center zvýšili na 200 korun hrubého na hodinu, na pozicích specialistů a vedoucích týmů pak na 250 korun hrubého na hodinu,“ vyčíslil PR manažer společnosti Amazon Noah Zyla.

Nové centrum zaměstnává na dva tisíce zaměstnanců, které v předvánočním čase doplnilo ještě 1 300 brigádníků. Zda mzdy zvýší i příští rok, společnost zatím neuvedla, revizi však dělá pravidelně v závislosti na konkurenci.

Navýšení mezd těsně pod hranicí deseti procent plánují pro příští rok v prostějovské společnosti Sida, která zaměstnává přes dvě stovky lidí. Specializuje se na ostrahu komerčních i jiných objektů a úklidové služby.

„Mzdy pro příští rok u našich zaměstnanců vzrostou přibližně o devět procent. Zaměstnanci nám chybějí, o nových benefitech ale neuvažujeme,“ sdělil ředitel bezpečnostní agentury Jiří Netušil.

Pracovníci ostrahy patří dlouhodobě k těm s nižším průměrným platem, podle databáze ministerstva práce a sociálních věcí činila jejich průměrná měsíční mzda v Olomouckém kraji za loňský rok 19 479 korun.

Volání po robotizaci

K tomu, aby mohly průměrné mzdy růst větší měrou a vyšším tempem, by podle hospodářské komory přispěla proměna firem. Zaměřit by se podle jejích zástupců měly aktivně na automatizaci, robotizaci a digitalizaci.

„Pokud nestoupne produktivita práce, a to není o tom, že by zaměstnanci měli pracovat rychleji a déle, tak to bude se mzdovou úrovní v kraji pořád špatné,“ řekl předseda Krajské hospodářské komory Olomouckého kraje Bohuslav Švamberk.

„Je to ale z velké části problém firem, jejich vlastníků a investic do výroby. Což je opět komplikované nepředvídatelným prostředím právním, daňovým i ekonomickým. Je to začarovaný kruh,“ zhodnotil Švamberk.