Kladivo na myslivce, reagují na novelu lovci. Lesníci a ekologové ji vítají

Co také říká novela? Skutečný rozsah poškození lesa zvěří v honitbách by průběžně zjišťoval Ústav pro hospodářskou úpravu lesů. Každý rok by jej zveřejnil v Informačním systému evidence myslivosti (ISEM).

Uživatelé honiteb by byli povinni splnit minimální výši lovu určenou podle stupně poškození lesa, v opačném případě by jim hrozily sankce od 50 do 200 tisíc korun.

Kontrolu lovu by usnadnila plánovaná digitální evidence ulovené a nalezené uhynulé zvěře v ISEM.