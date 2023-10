Olomouc dá šanci multifunkční hale developera Morávka, nepředložil ale byznysplán

Jakkoli je první buly v nové aréně ještě daleko, olomoucké zastupitelstvo včera kývlo na nabídku developera Richarda Morávka a bude s ním jednat o podrobnostech stavby multifunkční haly.

Nicméně přihlásit se v příštích měsících mohou i další soukromí zájemci s podobnou nabídkou. O dalším postupu bude město rozhodovat v červnu příštího roku.

Zadání přijaté zastupitelstvem radnici ukládá zahájit předběžné tržní konzultace se zájemci o výstavbu nové multifunkční haly stavěné na jejich riziko, v jejich vlastnictví i jimi provozované. Má jít o dvě ledové plochy v lokalitě Velkomoravská nebo jinde.

„Náš projekt není na vodě,“ ujistil Morávek

Projekt multifunkční haly v bývalém vojenském areálu u Velkomoravké ulice představila vedení města Morávkova skupina Redstone poprvé v roce 2020. Do komunálních voleb loni v září nicméně rozhodnutí nepřišlo a věc tedy zdědilo nově složené zastupitelstvo.

Podle odhadů investora by mohla multifunkční hala zahájit provoz v roce 2027. Morávek nicméně opakovaně připomíná, že hala není pro připravovanou mnohaletou přestavbu jeho lokality stěžejní.

„Naším cílem není náš projekt, ale aby se situace vyřešila. Pokud bude lepší projekt, budeme rádi, protože z toho bude profitovat město,“ uvedl Morávek.

Komentoval i výtku z právního posouzení srovnávací analýzy, že jeho strana nedoložila obchodní a finanční plán.

„Byznysplán zpracovaný máme, ale teď není chvíle ho prezentovat. První platbu budeme po městu chtít až po kolaudaci. Stavba bude zafinancovaná, záměr tedy bude detailně prozkoumaný bankou. Náš projekt skutečně není na vodě,“ ujistil Morávek.

S podrobnostmi se mají představitelé města seznámit při tržních konzultacích, které se rozeběhnou do poloviny prosince.

„U varianty Velkomoravská jsou téměř nulová rizika, není to žádný bianco šek. K ničemu se nezavazujeme. Všechny otázky budou probrány. Nevidíme důvod jít jinou cestou. Chceme zachránit zimní stadion a fungování extraligy,“ řekl investiční náměstek primátora a předseda zastupitelského klubu ANO Miloslav Tichý.

Plechárna na etapy

Další zvažovanou možností byla etapovitá rekonstrukce stávajícího zimního stadionu v Hynaisově ulici v centru města přezdívaného pro jeho stav plecharéna. Počítal postupně s novou malou halou, parkovacím domem a zrekonstruovaným stadionem, který by po dvouleté přestavbě otevřel v roce 2031. O návrhu, který předložili koaliční ProOlomouc a Piráti, se ale nakonec už nehlasovalo.

Zvažované možnosti se liší formou financování, provozováním a také tím, kdo má stadion vlastnit. Zatímco v případě rekonstrukce současné městské haly by Olomouc čerpala dotace, využila fond mobility na parkovací dům a brala si úvěr, ve variantě Velkomoravská se o provoz nestará. Zavazuje se nicméně k příspěvku 36,9 milionu po dobu třiceti let s inflační indexací.

„Když shrneme náklady, jsou předběžně stejné. Varianty mají různé výhody i rizika. Finanční zátěž se pohybuje kolem tří miliard za posuzovaných třicet let,“ vyčíslil primátorův náměstek pro strategie a řízení Tomáš Pejpek (ProOlomouc a Piráti).

„A co když profihokej skončí?“

Na rizika stavby ve Velkomoravské upozornil vystupující člen finančního výboru zastupitelstva a podnikatel Richard Benýšek, jenž má zkušenost s vedením pražské O 2 areny.

„Predikce inflace je téměř nemožná. Pokud bude krize každých deset let, může se stát, že příspěvek bude na konci období 200 milionů korun,“ pronesl s tím, že v případě krachu haly město nedostane nic.

Od něho i v debatě padl dotaz, co by se dělo, kdyby v budoucnu profesionální hokej ve městě skončil. Také tato odpověď má být známá v příštích měsících.

„Nastavení našich podmínek by mělo vzejít z tržních konzultací,“ domnívá se Dominika Kovaříková (za TOP 09 v rámci uskupení SPOLU), jež návrh podpořila. SPOLU před hlasováním kritizovalo, že koalice (ANO, spOLečně a ProOlomouc s Piráty) není jednotná.

Otázka azylu

Různé pohledy nicméně ukázalo hlasování i ve zmíněném spojení stran ODS, KDU-ČSL a TOP 09, kde se taktéž objevily odlišné názory. Pro se nakonec vyslovilo 28 ze 44 přítomných zastupitelů, pro přijetí bylo potřeba 23 hlasů.

V rozhodování hrála roli i skutečnost, že při rekonstrukci plecharény by hokejisté neměli ve městě kde hrát. Jako náhradní stadiony by se nabízely Chomutov, což je podle politiků i klubu spíše teoretická úvaha, a Zlín hrající nyní druhou nejvyšší soutěž, který má nicméně ambice vrátit se co nejdříve mezi elitu.

Na potřebu moderního stadionu upozorňuje i HC Olomouc. „Dostali jsme se po 25 letech od doby, kdy tady nebyl hokej, do velmi složité situace, kdy jsme přišli o statut mládežnické akademie kvůli technickým podmínkám, které jsou. Zaplať pánbůh, nepřišli jsme o dvě extraligy, dorosteneckou a juniorskou, která se hraje a – doufám – bude hrát dál. V případě dlouhého rozhodování, nebo v případě, kdy opravdu se nezbuduje druhá ledová plocha, tak můžeme o tyto mládežnické soutěže přijít,“ varoval na červnovém jednání zastupitelstva generální manažer HC Olomouc Erik Fürst.