Mladý muž po střetu s tramvají zemřel, policisté hledají svědky nehody

Nehoda se stala poblíž tramvajové zastávky „Rožňavská“.

„V souvislosti s prověřováním nehody se obracíme na svědky události. Zejména na cestující v tramvajové soupravě linky číslo 5, která přijížděla do zastávky Rožňavská kolem 22:31 v pondělí 8. ledna ve směru od zastávky Zikova a mířila na konečnou zastávku U Kapličky,“ přiblížil Hejtman.

Tato tramvaj se podle policejního mluvčího na zastávce Rožňavská míjela s protijedoucí tramvajovou soupravou linky číslo 5.

„Žádáme zmíněné cestující a další případné svědky nehody, aby se přihlásili na linku 158, nebo osobně či telefonicky kontaktovali přímo kriminalisty druhého oddělení obecné kriminality územního odboru Olomouc, Žižkovo náměstí 4, Olomouc, nebo zavolali na telefon 974 767 472,“ řekl mluvčí policie.

Zatím není jasné, zda se vezl na spřáhle či ne

Již v úterý policisté k nehodě uvedli, že totožnost mrtvého mladého muže potvrdí pomocí testů DNA. Podle mluvčí Dopravního podniku města Olomouce Anny Sýkorové se muž pravděpodobně vezl mezi tramvajovými vozy na spřáhle a spadl.

Podle Hejtmana to však nyní nelze potvrdit. „On se zkrátka pohyboval na ulici Rožnavská u tramvaje, která se míjela s jinou. Teoreticky mohl přebíhat, ale to nevíme, pomohli by nám právě možní svědci. Až budeme vědět víc, tak bychom to mohli vyloučit, ale nyní musíme brát v potaz všechny možné verze,“ řekl.

Kriminalisté v souvislosti nehodou zahájili úkony trestního řízení pro přečin usmrcení z nedbalosti.