Most přezdívaný Rejnok se otevírá, řidiče však potrápí nová omezení

„Most se bude pro dopravu opravdu otevírat v pátek 1. července,“ ujistil mluvčí olomouckého magistrátu Michal Folta. Přezdívku Rejnok získala stavba kvůli podobě s obávanou rybou.

V uplynulých dnech prošel most, který je investicí Povodí Moravy, potřebnými prohlídkami a zkouškami. V úterý na něm už začal olomoucký dopravní podnik testovat i jízdy tramvají bez cestujících.

„Most otevíráme v řádném termínu bez jakéhokoliv zpoždění tak, jak jsme naplánovali a slíbili obyvatelům Olomouce na začátku stavby,“ shrnul mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Přitom velké komplikace podle něj způsobila pandemie covid-19, nouzový stav a epidemická opatření.

„Stavební firmy se musely vyrovnat s tím, že zaměstnanci nemohli volně cestovat, s výpadky zahraničních dělníků i s nedostatkem některých stavebních materiálů,“ vysvětlil Chmelař.

Řidiči už na obnovení provozu na Masarykově třídě netrpělivě čekají. „Už bylo na čase. U Bristolu se během rekonstrukce spíš popojíždělo, než jezdilo,“ konstatoval třeba Petr Urban, který denně dojíždí za prací z Lazců do Chválkovic.

Most ponese jméno Václava Rendera, tvůrce památky UNESCO

Most ještě před zprovozněním dostane oficiální jméno po velkém olomouckém patriotovi, umělci a tvůrci Sloupu Nejsvětější Trojice Václavu Renderovi. Jde o výjimečnou památku, která se dostala na světový seznam památek UNESCO.

22. prosince 2020

V Olomouci se tak bude jednat o první takovou stavbu, která bude takto pojmenována. Přitom v jiných městech, například v Praze, je to běžné.

„Město může pojmenováváním nových mostů smazat pomyslný dluh vůči mnoha osobnostem, které se na rozvoji hanácké metropole podílely, a dosud přitom jejich jméno nenese žádná ulice či náměstí,“ řekl mluvčí magistrátu Michal Folta.

Nový most, který je součástí protipovodňových opatření na řece Moravě, je ocelový s betonovou deskou. Měří přes 63 metrů, široký je přes 26 metrů. „Konstrukce nového mostu i samotné koryto Moravy pod mostem je navrženo tak, aby zajistilo převedení 380leté vody,“ konstatoval Folta.

Na Masarykově třídě v Olomouci, která spojuje centrum s hlavním nádražím, se řidiči po obnovení provozu musejí připravit na novinky.

Rychlost omezí třicítka

Maximální povolená rychlost tam bude 30 kilometrů v hodině, na silnici jsou nově i cyklokoridory, které mají řidiče aut upozornit na to, kde mohou cyklisty potkat nejčastěji.

Tramvajová zastávka U Bystřičky ve směru k hlavnímu nádraží je nově tzv. vídeňského typu. Podobnou znají Olomoučané a návštěvníci města z Wolkerovy ulice.

Most „Rejnok“ oficiální jméno: Most Václava Rendera



konstrukce: ocelový most s betonovou deskou, složený ze dvou polí



délka: 63,3 metru šířka: 26,3 metru



poloha: 7,65 metru nad dnem řeky Moravy



průtok: až 650 kubíků za sekundu, zajistí převedení 380leté vody



návrh: architekt Antonín Novák



výrobce: italská firma Maeg Montevarchi Nové uzavírky v Olomouci 1. 7. – 10. 7.: úplná uzavírka Wolkerovy ulice v místě železničního přejezdu

4. 7. – 30. 11.: částečné uzavírky Bílkovy ulice, ulice Sv. Jana v Topolanech

11. 7. – 30. 9.: úplná uzavírka křižovatky tř. Svobody x Havlíčkova x Pavelčákova mimo bus

11. 7. – 2. 10.: úplná uzavírka tř. Svornosti od křižovatky s Kmochovou ulicí po křižovatku s ulicí U Kovárny

11. 7. – 31. 8.: úplná uzavírka části místní komunikace ve Foerstrově ulici

15. 7. – 7. 8.: částečná uzavírka Kyselovské ulice

Od pátku začnou na Masarykově třídě opět fungovat všechny tramvajové zastávky. Za běžného provozu budou přes centrum jezdit tramvajové linky číslo 2, 3, 4 a 6.

Vpuštěním provozu na most na Masarykově třídě v Olomouci protipovodňová opatření nekončí.

„Práce se teď soustředí na kamenné obklady nábřežních zdí v okolí mostu. Pravobřežní část stavby, tedy široká náplavka, která má sloužit veřejnosti, bude dokončena v řádném termínu, tedy letos v září,“ objasnil Chmelař.

Zpoždění v řádu týdnů kvůli bude mít kvůli opožděným dodávkám kamene výstavba kamenných obkladů na levé straně, ta však nebude veřejnosti přístupná.

Stavba protipovodňových opatření na řece Moravě mezi centrem a vlakovým nádražím začala na jaře 2018. Navazuje na předchozí dvě dokončené etapy a stát bude 730 milionů korun.

Další uzavírka ovlivní i MHD

Sotva jedna velká uzavírka skončí, chystají se další, které ovlivní nejen automobilovou dopravu, ale i provoz městské hromadné dopravy.

Od 1. do 10. července bude například platit úplná uzavírka Wolkerovy ulice v místě železničního přejezdu a od 11. července začne platit i úplná uzavírka na jedné z nejfrekventovanějších silnic v centru města, na křižovatce přezdívané U Drápala.

Rekonstrukce čeká i křižovatku s Aksamitovou ulicí. „Jedná se především o opravu havarijního stavu tramvajové křižovatky. Z protokolu Drážního úřadu vyplývá, že opravu je třeba stihnout do 15. prosince. Město využije opravu tramvajové křižovatky a opraví i vozovky přilehlé k trati,“ popsal Folta.

10. prosince 2020

Opravy přinesou i změny v řádech některých linek. „Přibližně od 11. července do srpna budou jezdit tramvaje od Nové ulice přes křižovatku U Drápala a tržnici k hlavnímu nádraží. Tramvajový provoz bude zachován i na trase z Neředína přes centrum města k hlavnímu nádraží,“ doplnil.

Kvůli novým uzavírkám i prázdninovému provozu by měli řidiči podle krajského koordinátora BESIP Miroslava Charouze sledovat značení a nejezdit po paměti.

„Když se otevře křižovatka, která byla dlouho zavřená, nebo když se naopak zavře frekventovaná křižovatka, měli by řidiči velice bedlivě sledovat značení. Uvědomovat si, že kde nejsou značky, platí přednost zprava. V Olomouci těchto míst přibývá. Většina místních, co jezdí po paměti, to ale moc nedodržuje,“ upozornil Charouz.

Ohleduplní by podle něj měli být řidiči i k turistům, kteří do města přes prázdniny zavítají. „Ti to tady nemusejí znát, mnohdy najedou špatně do křižovatky nebo si spletou ulici. Každý se může zmýlit,“ uzavřel.