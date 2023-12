Zničíte obec! Větrníky u Moravského Berouna dál budí vášně, bude referendum

Obyvatelé se ovšem na veřejné besedě vyslovili proti a 230 metrů vysoké větrníky odmítali. Rozhodnout tak teď má referendum. Svahy Nízkého Jeseníku jsou pro firmy přitažlivé, ostatně jako optimální vycházejí i z odborných analýz.

O severní stranu katastru Moravského Berouna má nyní zájem skupina Micronix Group SE, největší provozovatel větrných elektráren v Česku. Deset jich plánuje v místní části Čabová směrem na Nové Valteřice a sedm v okolí Panského vrchu u silnice nad Dětřichov nad Bystřicí.

Jde o výšku od zhruba 650 do 700 metrů nad mořem. Minulé úterý radnice uspořádala veřejnou besedu v místním kině. Sál s přibližně 130 místy byl zaplněn, od začátku přitom bylo patrné, že velká část lidí přišla dát najevo nesouhlas. Ukázalo se to hned na začátku.

„Je to zásah do krajiny, proto se snažíme přijít s alternativou, co vám za to nabídnout.“ Ladislav Seidler, Micronix Group SE

Prezentovaný návrh vyšel jako nejvýhodnější z poptávek, které město sesbíralo poté, co dostalo před několika měsíci nabídku jiné společnosti. Aby se zastupitelé nerozhodovali jen podle jedné, oslovil starosta přes deset firem, přišlo šest nabídek.

Lidem však vadilo, že město nevedlo klasické výběrové řízení, které by podle nich bylo transparentnější.

O zásahu do krajiny mají rozhodnout obyvatelé

Vedení města je možnosti obohatit rozpočet nakloněné, přesto o výrazném zásahu do krajiny nechce rozhodovat samo. V září proto zastupitelé rozhodli o přípravě referenda ve věci výstavby větrného parku.

Stát chystá speciální zóny Kvůli častému odporu místních obyvatel proti větrníkům chce stát usnadnit povolování výstavby obnovitelných zdrojů energie. V takzvaných akceleračních zónách určených členskými zeměmi Evropské unie budou mít investoři výstavbu výrazně zjednodušenou. Připravené mají být ve všech krajích do roku 2025.

„Není to o vás bez vás, informujeme, máme besedu, není podepsaná žádná smlouva, jednáme teprve o záměru výstavby. Bude referendum, občané Moravského Berouna a jeho místních částí rozhodnou, jestli tady výstavbu větrných elektráren chtějí, nebo ne,“ uklidňoval při besedě starosta Jan Hicz.

Předběžný termín je 3. února. I otázka referenda ale jitřila emoce. „Není absurdní, aby v referendu rozhodovali lidé z Moravského Berouna o Nových Valteřicích? Zničíte obec,“ zaznělo například z publika.

Katastr obce totiž tvoří i dříve samostatné vesnice. Z vizualizací je nicméně patrné, že 145 metrů vysoké tubusy s 81metrovými listy budou viditelné i z centra města či od jižněji položeného Ondrášova. Lidé také připomenuli, že podobná situace se opakuje už potřetí.

Naposledy se místní postavili proti větrníkům před deseti lety. „Rozumíme tomu, že je to zásah do krajiny, proto se snažíme přijít s alternativou, co bychom vám za to nabídli. Jestli se podíváte na nabídku a řeknete, že ji nechcete, půjdeme pryč a nebudeme ji tady tlačit,“ řekl ředitel energetické divize Micronix Group SE Ladislav Seidler.

Od nejbližší zástavby mají elektrárny stát nejméně kilometr.

Pro místní má být silová elektřina zdarma

Kromě čtvrt miliardy pro městský rozpočet navyšované pravidelně o inflaci má každá domácnost slíbenou silovou elektřinu zdarma, a to i v případech, kdy by turbíny proud nevyráběly.

V Nových Valteřicích a Čabové by odběrná místa dostávala 7 megawatthodin ročně, Ondrášov, Sedm Dvorů a Moravský Beroun dvě a chataři a chalupáři jednu. Partnerem projektu větrného parku je Arcibiskupství olomoucké, které je dominantním vlastníkem pozemků v okolí.

„Jsme vlastník půdy, na které hospodaříme jako Farma Moravský Beroun. V rámci výběrového řízení města jsme byli osloveni různými společnosti, jestli s nimi nechceme společně podat nabídku. V našem výběrovém řízení zvítězil Micronix,“ řekl ekonom arcibiskupství Martin Pirkl.

Kritici zmiňovali dopad elektráren na tahy ptáků, hluk, světelný smog způsobený výstražnými světly, průměrně jen pětinovou využitelnost instalovaného výkonu, rostoucí poplatky za přenos, negativní dopad na ceny nemovitostí, lidské zdraví i ekosystém.

„Úplně nejhorší, co z toho vyplyne, je rozbití vztahů mezi lidmi,“ řekl Josef Kapitán ze Spolku Nízký Jeseník, který bojuje proti stavbě pěti větrných elektráren u nedaleké Jívové.