Méně premiér a vyšší vstupné. Moravské divadlo chystá úspornější sezonu

Činohra hlavní krajské scény v příští sezoně nabídne pět premiér, balet má v plánu jen jednu a zbytek obstará soubor opery a operety. Oproti loňsku instituce omezila počet premiér o dvě.

„Museli jsme sáhnout ke krokům, které nejsou příliš populární. Škrtli jsme dva projekty, například jednu velkou premiéru. Jednalo se o velmi složité rozhodování, kdo dostane černého Petra, bohužel to byl balet. Věříme, že je to dočasné řešení, které se nebude pro následující sezony opakovat,“ shrnul ředitel divadla David Gerneš.

Podle něj se v současnosti jedná o koncepčním financování divadla i filharmonie pro následující roky.

„To nejlepší, co můžeme jako divadlo udělat, je podávat kvalitní výkony,“ dodal ředitel.

Pro město je současný způsob financování neudržitelný. Ve hře je i sloučení obou příspěvkových organizací Olomouce pod společnou značku.

Slavný muzikál či příběh olomoucké závodnice

Divadlo nabídne v rámci činohry na podzim českou premiéru inscenace Jmenuji se Ašer Lev od amerického autora židovského původu Chaima Potoka. Děj se odehrává v New Yorku v 50. letech 20. století.

„Zdánlivě obyčejný příběh o dospívání talentovaného žida, který se stane umělcem, přestože to znamená rozchod s rodinou a komunitou, ve které vyrůstal. Hra vypráví o velmi zvláštním střetu židovství s křesťanstvím,“ naznačil šéf činohry Roman Vencl. Režie se ujme jeden z nejtalentovanějších režisérů nastupující generace Adam Steinbauer.

Premiéry v Moravském divadle 6. října – Chaim Potok: Jmenuji se Ašer Lev (česká premiéra, činohra)

(česká premiéra, činohra) 3. listopadu – Henryk Górecki: Ad Matrem (česká premiéra, opera)

(česká premiéra, opera) 24. listopadu – Donald Churchill: Natěrač (činohra)

(činohra) 15. prosince – Pietro Mascagni, Ruggero Leoncavallo: Sedlák kavalír / Komedianti (opera)

(opera) 19. ledna 2024 – Rudolf Těsnohlídek: Liška Bystrouška (činohra)

(činohra) 16. února 2024 – Z. Lapčíková: Želary (světová premiéra, balet)

(světová premiéra, balet) 15. března 2024 – Georges Feydeau: Brouk v hlavě (činohra)

(činohra) 12. dubna 2024 – Jule Styne: Sugar (muzikál)

(muzikál) 3. května 2024 – Tomáš Syrovátka: ELA! (světová premiéra, činohra)

(světová premiéra, činohra) 7. června 2024 – Bedřich Smetana: Prodaná nevěsta (opera)

V režii známé herečky Jany Paulové, která s divadlem spolupracovala už v minulosti na Revizorovi, se pak chystá i premiéra o klasickém milostném trojúhelníku Natěrač. Miroslav Krobot s herci zase nastuduje Lišku Bystroušku, pro kterou s Lubomírem Smékalem vytvořili vlastní dramatizaci.

Diváci uvidí i jednu z nejhranějších francouzských komedií všech dob Brouka v hlavě či světovou premiéru hry ELA! o životě a závodní kariéře první dámy automobilového sportu a jedné z nejslavnějších olomouckých rodaček Elišce Junkové.

Soubor opery a operety zase uvede příští rok na jaře po deseti letech slavný muzikál Sugar, který vznikl podle scénáře k legendárnímu filmu Někdo to rád horké s Marilyn Monroe, a letos na podzim se milovníci klasické hudby mohou těšit na českou premiéru opery Ad Matrem Henryka Góreckého, jednoho z nejslavnějších polských skladatelů 20. století.

„Na jeho hudbu režiséři vytvořili autorskou inscenaci o strachu matky ze ztráty dítěte,“ řekla o olomoucké a zároveň české operní premiéře šéfka souboru opery a operety Veronika Loulová.

Soubor uvede i operu Sedlák kavalír a Komedianti. Jako součást Roku české hudby a na počest dvoustého výročí narození Bedřicha Smetany zakončí příští rok na jaře sezonu Prodaná nevěsta.

Vstupné se zvýší o deset procent

Jedinou, zato světovou premiéru si připravil baletní soubor. Příští rok v únoru uvede taneční drama Želary. Příběh o zvláštním vztahu ze strachu, z obav a nedůvěry, ale i lásky tmelené společným úsilím přežít v zapadlé horské vesnici za 2. světové války.

„Na tomto baletním představení se bude podílet Zuzana Lapčíková, která speciálně pro naše divadlo zkomponuje hudbu a postará se o zpěv a hru na cimbál,“ uvedl šéf souboru baletu Jan Fousek. Baletní soubor se bude podílet i na dvou operních premiérách a zaměří se na reprízy svých stávajících titulů.

Divadlo také letos nabídne open air festival Moravské divadelní léto. Konat se bude od 15. do 28. černa ve Smetanových sadech v Olomouci. Pod širým nebem se budou hrát oblíbené hry či muzikály. Lístky jsou už v prodeji v pokladně divadla nebo online.

Vzhledem k rostoucím nákladům, inflaci a složité ekonomické situaci kulturního stánku muselo vedení divadla pro příští sezonu zvýšit cenu vstupenek v průměru o deset procent.

„Nezdražujeme ani o inflaci. Snažíme se, aby bylo divadlo přístupné pro všechny. Je to sice zásah do peněženek diváků, ale není až tak velký, aby je to odradilo od návštěvy divadla,“ věří ředitel Gerneš.

S návštěvností je vedení spokojené, do konce této sezony by měla překročit hranici 90 tisíc diváků. Čísla se tak vrací do období před covidem.