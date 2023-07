Po hádce se vplížila do ložnice a bodla spícího partnera, ženě hrozí až 20 let

Policejní výjezd odstartovalo v sobotu tři hodiny po půlnoci oznámení o napadení šestadvacetiletého muže.

„Ten pak policistům řekl, že na něj nožem zaútočila jeho přítelkyně. Žena ale tvrdila, že se muž bodl nožem sám. Policisté ženu na místě zadrželi a o případu informovali kolegy z krajského odboru obecné kriminality, kteří si případ převzali,“ nastínil krajský policejní mluvčí Libor Hejtman.

Kriminalisté následně zjistili, že dvojice spolu večer popíjela alkohol a přitom se pohádala. Muž poté odešel spát do ložnice.

„Na to čekala jeho přítelkyně, která vzala do ruky kuchyňský nůž a potmě vešla do ložnice. Přistoupila k posteli a napadla ležícího muže ranou směřovanou do oblasti hrudníku,“ popsal mluvčí s tím, že muž se začal aktivně bránit. Nakonec se mu podařilo z bytu utéct a přivolat si lékařskou pomoc.

Záchranná služba muže s bodnořezným a řezným zraněním převezla do olomoucké fakultní nemocnice.

Motivem činu byly zřejmě dlouhodobé spory mezi partnery. „Kriminalisté podali krajskému státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí ženy do vazby, který soud akceptoval. Obviněné, která nebyla v minulosti trestně stíhaná, hrozí dvanáct až dvacet let vězení,“ uzavřel policejní mluvčí.