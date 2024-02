Ženu soudí za pobodání spícího přítele. Kvůli alkoholu si to nepamatuji, řekla

Pár v den, kdy k napadení došlo, celý den maloval nový byt, kam se chtěl přestěhovat. Už od odpoledne spolu popíjeli pivo. „On maloval, já pila. Množství si nepamatuju,“ zmínila Chovanečková u soudu.

Podle svých slov si není úplně jistá, co se v osudnou noc přesně stalo, událost si nepamatuje.

„Věděla jsem, že se něco stalo, ale že se stalo něco tak hrozného, to si nemůžu uvědomit. Já jsem neměla žádný úmysl ani záměr mu ublížit, moje jednání nesměřovalo k tomu vzít mu život, je mi opravdu líto, čím si musel projít a jakou bolest musel zažít,“ řekla.

Následně uvedla, že si vzpomíná pouze na to, že držela v ruce jeden z kuchyňských nožů a vybavuje si jen to, že ho odhazovala do dřezu. Neschopnost vybavit si přesně dění dává za vinu vypitému alkoholu.

Státní zástupce Jindřich Pazdera ovšem upozornil, že například v přípravném řízení žena dokázala událost popsat. Pro obžalovanou navrhuje trest dvanáct až třináct a půl roku vězení, tedy na spodní hranici sazby, a také protialkoholní léčbu.

Chovanečková pochází z rozdělené rodiny, její rodiče se rozešli. Nejdříve bydlela jako náctiletá s otcem v Praze, kde užívala drogy a měla kvůli tomu konflikty s rodinou. Po otcově smrti se vrátila k matce do Rapotína na Šumpersku. S tou měla však dlouhodobé neshody, proto se odstěhovala k napadenému muži.

Ten byl tehdy jejím kamarádem, vzal ji k sobě a nakonec se do sebe zamilovali. Bydleli spolu přibližně tři čtvrtě roku a plánovali společný život. Podle Chovanečkové všechno vypadalo dobře, nebýt její závislosti na alkoholu. Také nezvládala svou žárlivost.

Hádali se dlouhodobě, hlavně kvůli žárlivosti

U soudu vypovídal také napadený. O vztahu dvojice řekl, že konflikty byly až do osudné noci pouze slovní. Příčinou byla žárlivost ženy, která se pod vlivem alkoholu stupňovala.

„V pozdních hodinách jsme se vrátili zpátky na starší byt. Dali jsme si sprchu, najedli se, potom jsme si chtěli jít sednout ven na lavičku, protože jsme byli celý den uvnitř. Vzali jsme si další pivo. Po nějaké době se Sára začala chovat nepříjemně,“ nastínil.

Vrátili se proto do bytu, Chovanečková však podle něj „začala vyvádět“. Dokonce volala na policii a tvrdila, že ji muž drží doma a nechce ji nechat odejít.

„Natočil jsem si ji, že volá policii, aby bylo vidět, že jí nebráním odejít. Začala mě obviňovat, že ji podvádím s bývalými přítelkyněmi. Byla nesmyslně žárlivá, z kuchyně mě slovně napadala,“ popsal muž.

„Brečela, byla úplně mimo. Říkala, že beze mě nechce žít, a v ruce měla nůž. Nechtěl jsem, aby si ublížila, tak jsem jí ho chtěl vzít. Pak už jsem viděl, že jsem od krve. Věděl jsem, že je to vážné, tak jsem si zavolal záchranku a šel ven z bytu,“ dodal.

Dále muž vypověděl, že si nepamatuje přesně, jak k bodnutí do hrudníku došlo, vše se podle něj odehrálo nesmírně rychle. Po činu si zavolal záchranku, myslel si však, že mu operátoři nerozumí, proto následně vyběhl z bytu a zvonil na sousedku.

Podle policie žena zákeřně zaútočila

Jeho popis se nicméně rozchází s tím, jak o průběhu útoku informovala policie. Ta loni uvedla, že po hádce odešel muž spát do ložnice, kam se za ním žena potichu a potmě vplížila a zasadila mu ránu nožem do hrudníku. Muž se následně začal bránit, po potyčce se mu podařilo z bytu utéct a přivolat si pomoc.

„Napadený policistům řekl, že na něj nožem zaútočila jeho přítelkyně. Žena ale tvrdila, že se bodl sám,“ sdělil loni v létě krajský policejní mluvčí Libor Hejtman.

Z jednoho z videí, jež následně u soudu promítli jako důkaz, je jasné, že obžalovaná muže kousla do ruky a vyhrožovala mu. Ve videu zazní například výhrůžka, že „pocítí zlo“.

„A vy i po tomhle tvrdíte, že jste se bál o to, že ona ublíží sobě? Šel jste sem s tím, že byste mohl svou výpovědí nějak obžalované pomoci?“ tázal se muže předseda senátu Vladimír Najdekr.

„Máte právo si věci nepamatovat, můžete odepřít výpověď, ale nemůžete lhát. Nejde nikomu pomáhat, nemůžete měnit výpověď. Podle znaleckého posudku jste mohl přijít o život. Já vím, že láska je mocná věc, ale byl jste jediný, kdo u toho byl, takže musíte uvádět pravdu,“ upozornil Najdekr. Muž poté video komentoval slovy, že si přesný sled událostí nepamatuje.

Jednání bylo odročeno, příště je v plánu výslech svědků a znalců. Soud rozhodl, že Chovanečková zůstane ve vazbě, protože podle Najdekra trvají vazební důvody. Také trvá důvodné podezření že došlo k závažnému trestnému činu vraždy s rozmyslem, u něhož lze uložit dvanáct až dvacet let vězení.

„Máme zde znalecké posudky, které tvrdí, že mohlo dojít k vážnému poškození a zástavě dechu. V hlavním líčení se budeme snažit rozklíčovat, co se konkrétně stalo. Obžalované neupíráme, že se snaží změnit, ale boj se závislostí je běh na dlouhou trať. To, že zahájila kroky k léčbě, ještě neukazuje žádné výsledky, proto důvod k vazbě trvá,“ podotkl soudce.