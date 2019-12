Vyloučený člen ČSSD žádá po vyhraném sporu a návratu omluvu i odškodné

Šumperská ČSSD Němcovi obnovila členství po verdiktu soudů, které rozhodly, že jeho vyloučení v roce 2013 bylo v rozporu se zákonem a stanovami ČSSD a je tudíž neplatné. Němec nyní poslal dopis šéfovi ČSSD a ministrovi vnitra Janu Hamáčkovi.

„Strana mě poškodila, ať už to byla krajská konference, nebo Ústřední výkonný výbor ČSSD. Od předsedy ČSSD nyní očekávám jednání, které povede k nutnému uzavření minulosti a k dohodě na další společné práci pro ČSSD v nadcházejících letech,“ uvedl.

Kromě omluvy bude Němec žádat také blíže nespecifikované finanční odškodnění.

„S ohledem na to, že kvůli nezákonnému postupu orgánů ČSSD jsem téměř sedm let nemohl realizovat své základní lidské právo svobodně se sdružovat v politické straně ČSSD, kandidovat za tuto stranu a pracovat v orgánech ČSSD, požádal jsem předsedu Jana Hamáčka o jednání ve věci odškodnění následků nezákonného zrušení členství,“ řekl Němec.

Finanční odškodnění vidí jako důležité i v rovině mimostranické. „Tím, že se celá věc medializovala některými politiky ČSSD, jsem byl stavěn do nelichotivého světla, byl jsem poškozen i jako občan, což mi ublížilo na veřejnosti i v mé profesi. I to by mělo vedení strany zohlednit,“ míní Němec, který působí jako advokát.

„Na kandidátku se netlačím. Ale...“

Před vyloučením byl lídrem kandidátky šumperského okresu pro krajské volby v roce 2013 a říká, že proto měl reálnou šanci usednout ve vedení kraje. Po zásahu krajského vedení ČSSD však „spadl“ až na nevolitelné 45. místo.

„Bylo to bezdůvodné a účelové,“ uvedl Němec, který tvrdí, že ho celá kauza a následné vyloučení připravilo o možnost usilovat i o návrat do Sněmovny. Po vedení ČSSD teď požaduje, aby měl zase možnost pracovat ve stranických orgánech.

„Na žádnou kandidátku se netlačím, neříkám si o pozice, ale když budu vysoko na okresní kandidátce, měl bych být na adekvátním místě například v krajských či sněmovních volbách,“ prohlásil Němec.

V dopise Hamáčkovi píše, že na jeho členství je po rozsudcích soudů potřeba nahlížet tak, jako by od roku 2000, kdy do ČSSD vstoupil, nikdy nepřestal být straníkem.

„Samozřejmě se moc těším na další práci pro ČSSD včetně práce člena mohelnického zastupitelstva. Předpokládám však, že se mi dostane ze strany ČSSD omluvy a přiměřeného zadostiučinění. Opakovaně jsem nabízel mimosoudní smírné řešení sporu. S minulostí je třeba se nicméně vyrovnat a pak hledět do budoucnosti,“ píše Němec.

Formální chybu ČSSD uznává, věcnou stránku nekomentuje

Za ukončením Němcova členství v partaji stálo před lety krajské vedení ČSSD v čele s tehdejším hejtmanem Martinem Tesaříkem. S návratem Němce do strany se teď musí vypořádat současné vedení v čele s Jiřím Zemánkem. Ten MF DNES řekl, že soudní rozhodnutí respektuje.

„Ta otázka je ve dvou rovinách. Soud shledal procesní a formální chybu ve vyloučení. Druhá rovina je faktická a tu nehodlám komentovat,“ řekl k Němcovu návratu. Krajská ČSSD totiž byla dlouhodobě přesvědčená, že Němcovo vyloučení bylo oprávněné, protože poškozoval sociální demokracii.

Tehdejší šéf krajské organizace Tesařík návrat vyloučeného člena nekomentoval.

„Neznám podrobnosti, takže se k tomu nebudu vyjadřovat,“ reagoval bývalý senátor, poslanec, hejtman či olomoucký primátor.

K Němcovým požadavkům mlčí také Lidový dům. „Jedná se o vnitrostranickou záležitost, kterou v tuto chvíli nebudeme blíže komentovat,“ vzkázala mluvčí ČSSD Barbora Gavenda.

Politolog z Univerzity Palackého Jakub Lysek nabízí na celou aféru dva pohledy.

„Na jednu stranu není v pořádku, že soudy svazují ruce stranám a ty se nemohou zbavit někoho, o koho evidentně nestojí. Pokud se ale ukáže, že v některých bodech strana nejedná podle vlastních pravidel, je naopak dobré, když se vyloučený člen může bránit,“ míní.