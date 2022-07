Olomoučtí zastupitelé schválili převody prvních nájemních bytů

Zastupitelé na mimořádném zasedání hlasovali o převodu dvou třetin bytů v bytových domech stojících v Topolové a Rumunské ulici. Zastřešuje je Družstvo Olomouc, Jižní, kde lidé doplácejí za čtvereční metr 2 421 korun.

Konkrétní případ vypadá tak, že manželé z adresy Topolová 1 by dostali městský podíl v třiatřicetimetrovém bytě za zhruba osmdesátitisícový doplatek.

Dohromady lidé za všechny byty ohodnocené cenovou studií na miliardu korun zaplatí zhruba padesát milionů. Tržní cena doplatků měla být vyšší, ale zastupitelé se na konci minulého roku rozhodli stanovit tuto částku.

Odchylku od ceny obvyklé město odůvodnilo hodnotou důvěry mezi politiky a obyvateli, „jakož i zájmem na harmonii komunitního života a širšího sociálního smíru.“ Cílem kompromisu bylo také řešit bytové potřeby, naplnit očekávání lidí z minulých let a předejít soudním sporům.

Komplikovaná kauza

Právní zástupce nájemníků Zdeněk Joukl zastupitele před hlasováním ujišťoval, že nemusejí mít obavy převody první vlny bytů schválit.

„S ohledem na princip spravedlnosti je vyrovnání žádoucí. Odchylka od ceny obvyklé je přípustná. Zákon ji nestanovuje, je ale třeba ji zdůvodnit. Materiál je obhájen dobře,“ prohlásil.

Zároveň právník připomněl, že ještě v nedávné době by kauza do současného vyústění patrně nedospěla. „Prochází to vývojem, judikatura byla před třemi lety přísná, je to i právní záležitost, nejen politická, tenkrát bychom s tím asi moc neudělali,“ dodal Joukl.

O zbývající stovce bytů v Družstvu Olomouc, Jiráskova, s cenou 3 246 korun za metr čtvereční mají zastupitelé jednat v září. V té době by měla být v polovině přeměna družstev na akciové společnosti, která je nezbytná k tomu, aby jejich majetek mohl přejít na město. Pak se radnice nejspíš začne zabývat i poplatkem za užívání zbylé třetiny bytu.

„Předběžně jsme se dohodli, že družstva nebudou po nikom nic vymáhat. Město pohledávku nabude a bude s ní nakládat, třeba ji i promine,“ nastínil právní zástupce města a předseda představenstev obou družstev Petr Konečný.

Lidé zaplatili nájemné navíc

Jak připomenula opoziční zastupitelka Andrea Hanáčková, bude potřeba ještě rozhodnout, jak naložit s nájemným, které lidé platili dva roky navíc, a také vypořádat převody garáží.

Návrh nakonec podpořilo 27 z 35 přítomných zastupitelů, což přítomní v sále ocenili potleskem. V dalším bodě pak politici odsouhlasili založení sedmi společenství vlastníků jednotek pro jednotlivé domy.

V posledních dvou letech provázelo kauzu velké napětí. „V bytech bydlí i spousta seniorů, někteří jsou nemocní. Co jim z těch důchodů zůstane? Léky, nájemné, k tomu teď velké zdražování, kde na to vzít? Bojujeme jen o byty, ve kterých bydlíme, nemáme jiné navíc,“ řekla například redakci na jaře jedna ze starších nájemnic.