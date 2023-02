Vulgarita opilce brutální zákrok neomlouvá, říká šéf strážníků v Lipníku

Od zveřejnění videa neadekvátního zákroku vašich kolegů uběhlo několik dní, co se teď děje?

Vyšetřuje to policie. Celá situace nás mrzí, konání strážníků nebylo v pořádku a v souladu se zákonem ani s tím, jak by se měl strážník a zaměstnanec města chovat.

Policie se zabývá chováním obou strážníků?

Domníváme se, že šetření je vedeno proti jednomu. I my to řešíme v pracovněprávním vztahu. Pochybení na jeho straně bylo, to jsme viděli. Nechoval se, jak by měl, takže jsme s ním ukončili pracovní poměr.

Řekli k celému incidentu něco samotní strážníci?

Oba to velmi mrzí. Ten, který pochybil a šetří ho policie, má nějaké problémy, ale otevřeně o nich nemluví. Nevěděli jsme o nich.

Na videu je jen samotný zákrok, co mu předcházelo?

Strážníci byli přivoláni k situaci tak, jak je vidět na videu. Muž tam ležel na zemi. Zavolali nás lidé, kteří s ním asi popíjeli a pomoc mu neposkytli. Lidé vidí ležet člověka na ulici a volají nás, otázka je, proč nevolají záchranku. Oni přece nevědí, co dotyčnému je.

Byl opilý muž vůči vašim kolegům agresivní?

Byl natolik opilý, že ne. Ale ze záznamů je zřejmé, co se dělo předtím i potom. Zprvu byl na kolegy vulgární, ohnal se po nich tak, jak byl ve svém stavu schopný. To ovšem chování strážníka neomlouvá. Ten musí být nad věcí a ovládnout se. My nadávat nemůžeme, musíme zachovat cti a důstojnosti osob i své vlastní. To, že nám nadávají ostatní, musíme strpět.

Jak se na celou situaci díváte vy coby jejich nadřízený?

Mrzí nás to všechny. Snažíme se pracovat pro občany a jejich dobro, aby byl ve městě klid a pořádek. K lidem, kteří popíjejí a zůstanou ležet na zemi, jezdíme většinou na základě oznámení. Pokud je ten člověk opilý, není schopen samostatného pohybu a nemáme ho ani komu předat, například příbuzným nebo někomu, kdo by se o něj postaral, nezbývá nám nic jiného než ho odvézt na záchytnou stanici. To znamená přivolat rychlou lékařskou pomoc z Hranic, se kterou přijede lékař, dotyčného prohlédne a dá písemné svolení, že ho můžete vzít do Olomouce na záchytku.

To se dělo i v tomto případě?

Ano, přijela rychlá lékařská pomoc a lékař muže prohlédl. Zákrok podle videa vypadal, že ho strážníci mohli nějak zranit, ve skutečnosti to tak ale nebylo, neměl ani škrábanec. Ani na záchytce, kde si ho převzali, nenašli žádná zranění. Než jsme ho převezli, tak na naší stanici kolegům nadával a proběhlo i fyzické napadání z jeho strany. Co jsem četl v záznamech, nebyl schopný ani nadýchat, to se podařilo až na záchytce, kde měl asi 3,5 promile.

Stalo se to v místě přezdívaném „krmítko“, kde se často popíjí alkohol. Je to problémová lokalita?

Ani ne, ale schází se tam lidé, kteří holdují alkoholu. Původně tam byla trafika a novinový stánek. Dnes už si tam noviny nekoupíte, cigarety možná, ale hlavně alkohol. Mají pro své návštěvníky vyhrazený prostor. Víceméně ani nenarušují veřejný pořádek, nevadí tam. Sedí si ve své společnosti a popíjejí. Čas od času tam zasahujeme, ale často to není.