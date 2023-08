Olomoucká MHD od září zdraží, město zvažuje dlouhodobé kupony „na splátky“

Krajské město totiž mění po dvanácti letech výrazně ceny jízdného. Zvažuje i placení dlouhodobých kuponů po měsíčních splátkách.

Čas na výhodnější nákup „lítačky“ je do příštího čtvrtka. Pravidelní cestující příležitosti využívají u kuponů s dlouhou platností, například na ročním může dospělý ušetřit 250 korun, děti, studenti a senioři polovinu této sumy.

„Aktuálně registrujeme zvýšený zájem o roční a desetiměsíční kupony a stagnaci prodeje čtvrtletních a mírný pokles u měsíčních,“ shrnul vedoucí přepravně-tarifního odboru Dopravního podniku města Olomouce (DPMO) Roman Tříska.

Pro stanovení ceny časových kuponů v předprodeji nebo v e-shopu bude rozhodující datum prodeje. „Časové kupony budou bez ohledu na počátek platnosti v prodeji do 31. srpna včetně za stávající ceny,“ řekl Tříska.

Stejné je to i s nákupy v krajské integrované dopravě zahrnující olomouckou zónu 71 v e-shopu IDSOK či v mobilní aplikaci MobilOK_new.

Základní jízdné za dvacet korun

Základní krátkodobá jízdenka bude nově za 20 místo dosavadních 18 korun, zlevněná podraží z 9 na 10 korun.

Dopravní podnik původně navrhoval zvednout cenu na 22 nebo 24 korun, ale radnice při závěrečném schvalování upřednostnila postupné navyšování. Je tedy pravděpodobné, že se jízdné v příštích letech bude měnit častěji.

V podobném rozsahu se v Olomouci naposledy zdražovalo v roce 2011, před třemi lety poskočily nahoru ceny jednotlivých jízdenek a naopak zlevnil roční kupon.

„Další vývoj cen bude záviset na řadě okolností spojených s ekonomickými nároky na provozování MHD. Vedení DPMO má v úmyslu pravidelně předkládat požadavek na úpravu cen, rozhodnutí je však na vedení města,“ uvedl Tříska.

V příměstských autobusech už se u řidiče nebude platit víc

Radnice podle ekonomického náměstka primátora Otakara Bačáka (spOLečně) zohlednila širší ekonomickou situaci.

„Vstupují do toho i inflační a další věci, chtěli jsme to trochu rozvolnit. Vždy, když je zdražení, tak se počáteční odliv pohybuje kolem pěti až sedmi procent. Ale po určité době, nejpozději do roka, se cestující do MHD vrátí nebo se to vyrovná nově příchozími,“ řekl.

Přiblížil též, jak došlo ke stanovení ceny základní celodenní jízdenky na 80 korun. Dosud byla za 46, takže se tento skok dočkal ze strany veřejnosti zřejmě největší kritiky.

„Nejvyužívanější ze všech byla poloviční celodenní jízdenka. Aby nebyla tak razantně levná a neutíkaly tržby, bylo nutné tu celodenní dostat na 80 korun,“ sdělil Bačák s tím, že pravidla neumožňovala jiný přístup než přímou úměru.

Co by naopak část cestujících jistě uvítala, je zvažovaná možnost platit dlouhodobé, především roční kupony, po měsíčních „splátkách“. Lidé by tak nemuseli jednorázově sahat pro poměrně velkou částku.

Placení ve splátkách je v řešení

Forma se teprve řeší, v úvahu připadá třeba to, že lidé dostanou po zakoupení deseti měsíčních jízdenek nepřetržitě po sobě další dvě výrazně levněji. Zaplacená částka za rok by tak byla ještě nižší než při jednorázové koupi ročního kuponu.

Novinka je ale podmíněna novým softwarovým řešením e-shopu, nastavením cen a následným schválením městem i koordinátorem krajské dopravy KIDSOK.

Už teď nicméně může cestující potěšit aspoň to, že od září nebudou muset platit v autobusech příměstské dopravy zvýšenou cenu při doplňkovém prodeji u řidiče.

„V příměstské autobusové dopravě patří nákup jízdního dokladu u řidiče mezi běžné způsoby odbavení a není tomu jinak ani v případě, kdy se vozidlo pohybuje v zóně 71,“ potvrdila ředitelka KIDSOK Kateřina Suchánková.