Z Bornea na světovou premiéru v Olomouci. Čeští vědci ukázali novou masožravku

Jedná se o celosvětovou premiéru. „Velice děkujeme Univerzitě Palackého v Olomouci za zapůjčení tohoto celosvětového unikátu na výstavu Živé pasti 2023,“ uvedla Eva Fuglíčková, ředitelka Výstaviště Flora Olomouc.

„Těší nás, že se právě olomoucké sbírkové skleníky se svými cennými botanickými sbírkami oficiálně stávají prvním místem na světě, kde může veřejnost láčkovku stydlivou spatřit na vlastní oči,“ vyzdvihla.

Vystavená rostlina je podle ní pouze jedním z pouhých dvou exemplářů, které mají nyní naši vědci mimo pralesy Bornea k dispozici.

Domovinou láčkovky stydlivé (Nepenthes pudica) jsou těžce přístupné pralesy Bornea. Teprve v loňském roce ji vědecky popsali odborníci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Ľuboš Majeský a Martin Dančák.

Vědci z olomoucké přírodovědecké fakulty ji navíc i objevili, když vedli mezinárodní tým odborníků při expedici na Borneu.

Objevená masožravka je celosvětový unikát

„Je to botanický unikát celosvětového formátu. Ve světě a především v Americe objev této masožravky vzbudil mezi odborníky velkou pozornost,“ uvedl Pavel Souček, vedoucí sbírkových skleníků na Výstavišti Flora Olomouc.

„Svému odhalení dlouho unikala nejspíše nejen díky tomu, že žije v těžce přístupných lokalitách, ale i tím, že jako jediná láčkovka tvoří nečekaně své pasti i pod zemí,“ vysvětlil Souček.

Podzemní pasti láčkovky stydlivé podle něj měří až jedenáct centimetrů. Loví do nich především mravence, roztoče anebo brouky.

Láčkovku stydlivou si návštěvníci výstavy Živé pasti mohou prohlédnout každý den od 9 do 18 hodin. A to pouze do neděle 4. června, kdy výstava končí.

Ve sbírkových sklenících tento unikát chrání vitrína a také nepřetržitý dohled pracovníků Výstaviště Flora Olomouc.

K vidění je i masožravka mucholapka podivná

Nejde ovšem o jediný exponát výstavy. K vidění jsou také masožravé rostliny, jež rostou v České republice ve volné přírodě, vzácné „masožravky“ ze Stolových hor Venezuely či mucholapka podivná, která kořist polapí v desetinách sekund.

Vstupenky na výstavu Živé pasti 2023 jsou již k dostání na webu olomouckého výstaviště a také přímo ve sbírkových sklenících.

Letos je v ceně i vstup na jedinečnou cestopisnou přednášku plnou zážitků a fotografií z dobrodružné expedice za masožravými rostlinami z Bornea a Filipín.

Cesta za masožravkami na Borneo a Filipíny

Z expedice se před časem vrátila zkušená pěstitelka masožravých rostlin Markéta Aubrechtová, s níž Výstaviště Flora Olomouc při pořádání výstavy Živé pasti spolupracuje.

Přednáška – koncipovaná jako cestopis – se uskuteční v sobotu 3. června v 18 hodin v oranžerii ve Smetanových sadech. Jako vstupenka poslouží lístek na výstavu Živé pasti 2023.

„Připravené je promítání fotografií a videí z cesty i ukázky masožravek rostoucích přímo v přírodě. A to včetně kriticky ohrožených druhů, kterých ve volné přírodě rostou poslední řádově desítky kusů,“ popisuje Markéta Aubrechtová.

Přidá i povídání o náročné cestě, která předchází tomu spatřit tyto rostliny na vlastní oči. Od cesty džunglí ve stoprocentní vlhkosti ve 30 stupních až po vrcholné lezení na skalách ve výšce 2500 metrů nad mořem za nepřetržitého deště v pěti stupních Celsia.

„K tomu všudypřítomné pijavice anebo přebrodění desítek řek v džungli. To vše desítky kilometrů od civilizace,“ shrnula.

Aubrechtová letošní ročník výstavy Živé pasti obohatila i o výstavu velkoformátových fotografií řady vzácných masožravých rostlin pořízených právě na expedici.

Nechybí na nich ani masožravé liány, které mohou dorůstat délky mnoha metrů. „Jejich pasti dokážou pozřít dokonce i obratlovce,“ doplnila.

Mít doma vlastní masožravou rostlinu je možné

Na výstavě budou k vidění také mnohaleté vzrostlé exempláře špirlic, velký sortiment mexických tučnic či rosnatek. Letos se návštěvníci budou moci pokochat také širokým sortimentem vzácných masožravek rodu Heliamphora ze Stolových hor Venezuely.

Výstava Živé pasti 2023 je prodejní, lidé ve sbírkových sklenících kromě samotných masožravých rostlin získají cenné rady pro jejich pěstování.

Nejde však o jedinou výstavu, na níž Výstaviště Flora Olomouc s Markétou Aubrechtovou spolupracuje. Letos na podzim – konkrétně od 21. 10. do 5. 11. – se lidé mohou v olomouckých sbírkových sklenících těšit na výstavu orchidejí a tropických rostlin s názvem Klenoty pralesa.

Nejbližší akcí, kterou Výstaviště Flora Olomouc chystá po výstavě Živé pasti, je pak festival Vyznání růžím, který se koná od 10. do 11. června v areálu olomouckého rozária.

Zdobit ho budou tisíce keřů růží v plném květu i jedinečné floristické aranžmá. Připraven bude také bohatý program včetně koncertů i aktivit pro děti.