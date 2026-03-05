Naděje ve zničeném světě. Spisovatele inspiroval Bosch a zaujal i v Nizozemsku

Není to snadné čtení, přesto má nová kniha Marka Hnily inspirovaná obrazem Hieronyma Bosche pozitivní ohlasy. Autor žijící ve Šternberku na Olomoucku napsal divadelní hru, která kromě domácích čtenářů zaujala také v Nizozemsku, odkud světoznámý raně renesanční malíř pocházel. Hnilova Poslední zahrada pozemských rozkoší má již čtvrtý náklad, prodalo se už 10 tisíc výtisků.
Spisovatel Marek Hnila.
Po několika českých dotiscích bude následovat překlad do angličtiny a nizozemštiny. Dialog dvou postav zasazený do postapokalyptické Olomouce dostal i podobu rozhlasové hry. Poslední zahrada pozemských rozkoší vyšla na konci listopadu a od té doby už má čtvrtý náklad. Dohromady se prodalo 10 tisíc výtisků.

„Tak velký ohlas u českých čtenářů jsem popravdě neočekával. Kniha je přitom netradiční, jde o divadelní hru psanou takovým shakespearovským jazykem a uznávám, že je to docela složité na pochopení. Na druhou stranu takto k metaforám přistupoval asi i sám Bosch, což jsme chtěli prezentovat,“ říká třicetiletý spisovatel.

Hieronymus Bosch: Zahrada pozemských rozkoší

Jeho dramatický text je zasazený do světa po událostech Boschova pekla z jeho slavného triptychu Zahrada pozemských rozkoší. Místem je Olomouc a postavami jediné dvě přeživší postavy Fotograf a Malířka. Skrze jejich rozpravy autor zkoumá nadčasová témata lásky, umění, smrti, předurčení a lidské empatie.

„Bosch mě zaujal hned. Ta krása znázornění symbolismu a nekonečných metafor dává pozorovateli – a v případě mé knihy čtenáři – něco, co si může přizpůsobit vlastním zkušenostem. Přináší to spoustu otázek, ale překvapivě i odpovědí o tom, co je v životě skutečně důležité,“ říká Hnila.

Původně přitom příběh napsal jako prózu. Později ale formu změnil. Klasický způsob vyprávění mu přišel příliš vysvětlující a nevedl čtenáře k přemýšlení.

Kniha Poslední zahrada pozemských rozkoší.

I přes větší náročnost, kdy například chybí děj, se knize povedlo lidi zaujmout. „Je to vlastně částečně poezie. Přečtu si to ještě několikrát a pokaždé to bude jiná kniha,“ hodnotí čtenáři dílo v Databázi knih.

„Přestože je příběh zasazený do zničeného světa, jeho hlavním tématem je naděje: možnost najít opravdovost tam, kde zůstaly už jen trosky,“ zní další ocenění.

O novou českou knihu inspirovanou dílem malířského mistra se začala zajímat také nizozemská média. Článek mu věnovaly portály DTV Nieuws a Omroep Brabant.

„Příběh se odehrává v Olomouci a týká se dvou lidí, kteří zůstanou po konci světa. Marek se tímto způsobem pokusil přeložit Boschův triptych z obrazu do textu,“ všímá si televizní a radiová stanice ze Severního Brabantska.

Tip mohl podle Hnily přijít i od Bohumila Vurma, který se podílí na budování a rozšiřování mezinárodního centra Jheronimus Bosch Art Center v malířově rodném městě.

Téma knihy Hnila rozvíjí i jinak. V Nizozemsku chystá s pomocí Olomouce a jejího partnerského města Veenendaal výstavu fotografií inspirovaných Boschovým surrealismem.

Letos by rád se svým štábem dokončil film natáčený v krajském městě a vznikla také rozhlasová hra.

Hlavními hlasy audioadaptace jsou Štěpán Gajdoš a Tereza Munnigh, režie se ujala Zuzana Dovalová. „Rozhlasové zpracování je hotové, má nádherný hudební podklad. Ven půjde v polovině roku. Ještě předtím asi ještě vydáme elektronickou knížku, protože je po ní velký hlad,“ představil plány Hnila.

Autor: