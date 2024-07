Malá obecní koupaliště provází skromná nabídka atrakcí, lákadlem je nízká cena

Koupaliště fungují v menších městech či na vesnicích hlavně díky podpoře z obecních rozpočtů. Jen ze vstupného by si na sebe těžko vydělala, neboť náklady na běžnou údržbu areálů se mohou vyšplhat na stovky tisíc korun. Problémem jsou v posledních letech zejména vysoké ceny energií.

„Každý rok máme v rozpočtu vyčleněný milion korun, velkou část spolknou právě energie. Máme ale podanou žádost o dotaci na solární panely, což by nám v budoucnu mohlo pomoci,“ nastínil například starosta Bělkovic – Lašťan na Olomoucku Tomáš Němčic.

„Částka z rozpočtu je sice velká, ale obec ji unese. Považujeme to za investici do zdraví lidí, aby měli příležitost se hýbat a trávit čas v hezkém prostředí,“ dodal.

Koupaliště v Bělkovicích – Lašťanech je v okolí vyhlášené i díky tomu, že se obci daří pro každou sezonu nachystat novinky. Letos například vstup urychlí nové turnikety, v předchozích letech bylo vylepšeno okolí bazénu tak, aby měli návštěvníci větší komfort.

K pohodlí přispívá i upravený trávník, který je nově zavlažován vodou ze střechy, lidé také mohou využít opravené bistro nebo pingpongové stoly. Vstup do areálu vyjde dospělého na 120 korun a děti na 80, plavci ale mohou využít i speciální zvýhodněný ranní vstup pro kondiční plavání v padesátimetrovém bazénu.

„Kondiční plavání vyjde na 30 korun. Je velmi oblíbené, každé ráno možnosti využijí desítky lidí. Pomáhá i to, že máme bazén dobře prohřátý – i když bylo ráno 15 stupňů, voda měla 26,“ popsal Němčic.

V Pasece se třemi dětmi za 150 korun na den

Kvůli opravám bude jiná letošní sezona v nedaleké Pasece. Tamní koupaliště ze 70. let dosloužilo, obec ho proto před několika lety nechala předělat na biotop. Nová podoba si získala řadu příznivců, údržba je ale stejně náročná jako u běžného koupaliště.

Otevírací doba a vstupné Koupaliště Čechy

Otevřeno 10–20, vstupné 120 Kč plné a 80 Kč snížené Koupaliště Bělkovice – Lašťany

Otevřeno 10–19, vstupné 120 Kč plné, 60 Kč snížené, sleva na vstup po 17. hodině Koupaliště Paseka

Otevřeno 10-19, vstupné 80 Kč plné, 40 Kč snížené, možnost skupinového vstupu (1 dospělý + až 3 děti) za 150 Kč

„Ačkoliv to možná nevypadá, i takový biotop vyžaduje údržbu a investice. Musíme pravidelně měnit filtry a doplňovat bakterie, jež udržují vodu čistou, což je nesmírně nákladné,“ přiblížila místostarostka Taťána Šlešková.

„Letos jsme navíc museli udělat větší opravy, zabránit prosakování a znovu položit dlažbu a část tekoucí vody zatrubnit, aby se nám nekazila. Loni jsme měli kvůli špatné kvalitě vody sezonu kratší, letos uvidíme, jak úpravy zafungují,“ doplnila.

V Pasece letos nebude v provozu tobogán, který plánuje obec zrenovovat až příští rok podle toho, zda se osvědčí způsob opravy a vylepšení z letošního roku. V provozu nebude ani klasické občerstvení, to nahradí prodejní automat. Vstupné ale zůstane stejné jako v loňském roce.

„Nechtěli jsme zdražovat i kvůli tomu, že není otevřený celý areál tak, jak byli lidé zvyklí. Také máme zvýhodněné vstupné pro skupiny, protože jsme si všimli, že k nám často chodí prarodiče s vnoučaty. Ti mohou využít vstup pro dospělého a až tři děti za 150 korun na celý den,“ zmínila místostarostka.

Úbytek místních vyrovnávají přespolní

V Čechách na Přerovsku tamní areál koupaliště také pravidelně udržují a obnovují, letos spustili již padesátou sezonu. Provoz obec podporuje i navzdory vysokým nákladům.

„Máme novou filtraci, vyšla téměř na milion korun, postavili jsme též novou terasu za téměř půl milionu a měnili fólii na dětském brouzdališti. Provádíme to, na co máme. Kompletní rekonstrukci by potřeboval už i velký bazén, je to ale výdaj odhadem na deset milionů,“ shrnula starostka Renáta Dočkalová.

Podle starostů poněkud paradoxně na koupalištích v menších obcích ubývá návštěvníků z řad místních, kteří si totiž často pořizují bazény na vlastní zahradě. Naopak sem jezdí více lidí z blízkých větších měst, které láká větší klid. Mnozí také neváhají dojíždět za nižšími cenami za celodenní vstupné.

„Jezdíme se koupat hlavně do okolí, třeba do Penčic. Do akvaparků tolik nejezdíme, protože to leze do peněz a hlavně se tam na všechno stojí fronty, což nás nebaví,“ souhlasí třeba Přerovanka Adéla Macháčková.