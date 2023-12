Navzdory oblevě se v Jeseníkách lyžuje. Na sjezdovkách se ale tvoří laguny

Otevřená je třeba Ski Aréna Karlov, která hlásí v provozu čtyři lanové dráhy. O provozu dalších teprve rozhodnou, například na Čerťáku by k otevření potřebovali noční mráz.

V provozu je i lanová dráha Bonera Ramzová, a to každý den od 8.30 do 16.00, uzavřené jsou ale tratě v úseku Čerňava–Šerák. Lyžuje se také ve Skiareálu Branná, kde si zájemci od včerejška až do 30. prosince užijí kromě běžného provozu i večerní lyžování.

Vyrazit za sportem mohou lidé i na Paprsek, kde je lanovka otevřená od 9.00 do 16.00, upravené jsou navíc běžkařské tratě.

„Sjízdné je vše, ale jsou místa s vodními lagunami, někde odtéká voda a je třeba dávat si pozor,“ upozorňují provozovatelé.

Na Červenohorském sedle jsou v provozu lanovky a vleky na severním svahu, lidé využijí od 8.30 do 16.00 modrou a žlutou sjezdovku. V areálu Kouty jsou v provozu sjezdovky U Vrtulí, Hřebenovka a K Snowparku, funguje tam i dětský park.

Ještě v úterý lyžovali lidé dokonce i v Hlubočkách. Ve skiareálu vzdáleném jen 15 kilometrů od Olomouce byly v provozu dva vleky.

Kvůli nepřízni počasí a dešti tam přitom provoz museli už minulý týden zastavit. Znovu otevřeli až na Štědrý den, lyžaři tak dostali k dobru alespoň několik dní.