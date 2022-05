Loštice řeší spor o rozšíření továrny u obytné zástavby, místní jsou proti

„Prostor po cihelně byl svou polohou v obytné zástavbě podstatně vhodnější jako rozvojová lokalita pro stavbu rodinných domků, ne pro velký výrobní závod,“ podotýká jeden z místních Tomáš Vařeka. Už dříve schválené rozšíření průmyslové zóny umožňující stavbu areálu kritizuje i Šárka Lolková.

„Je to klín do obytné zástavby. Mají se zde budovat ještě další haly, ale už teď vnímáme zvýšený hluk. V noci to někdy zní, jako by tu startovaly horkovzdušné balony. Navíc stěna haly, která je otočená směrem k domům, doslova září do tmy, což nám znepříjemňuje spánek,“ přibližuje výtky.

Lidem vadí též chystané zrušení cesty doprovázející cyklostezku vedoucí mezi starším areálem ZLKL a bývalou cihelnou. Firma chce totiž obě plochy spojit. To se nelíbí hlavně rodině Rostových, jež bydlí na nedaleké samotě.

„Pak budeme mít přístup jenom po cestě, která patří družstvu. Povinností obce je ale zajistit přístup ke všem nemovitostem na katastru z vlastní komunikace. Když bude cesta soukromá, nikdy nebudeme mít zaručeno, že tam můžeme jezdit,“ obávají se.

Místní jsou i proti plánovanému parkovišti na střeše jedné z hal, na které povede dlouhá rampa. Podle nich to dál zvýší exhalace a hluk.

„V první studii byly u stěny částečně clonící novou halu, která v noci svítí a vydává značný hluk, vysazeny stromy pro odhlučnění. Pak přišla firma s druhou studií, v níž se nájezd na parkoviště změnil a stromy v ní už nejsou. Vše jde proti nám,“ vadí Vařekovi.

Kritika směřuje i na adresu města. „Připadá nám, že se vše dělá, aby to vyhovovalo firmě. Když máme připomínky, radnice něco slíbí, a pak je to jinak. A když jsme chtěli vysvětlení, proč nejsou dodrženy podmínky, jež jsme si dohodli, tak starostka řekla, že jsme to špatně pochopili,“ zlobí se Vařeka.

ZLKL: Snažíme se dopady na okolí omezit

Jednatel ZLKL Ladislav Brázdil starší kritiku odmítá. Podle něj firma plní limity pro světelný smog i hluk a snaží se vyjít lidem vstříc. „Na základě připomínek děláme další opatření k maximálnímu snížení této zátěže,“ sdělil s tím, že firma objednala zatemňující plachty.

„Omezí nejen světlo vyzařující do okolí, ale zároveň sníží i hladinu hluku,“ vysvětlil.

V současné době podle něj společnost také staví na hranici areálu v blízkosti rodinných domů betonový plot, jenž má dál snížit hluk a zároveň i omezit šíření prachu z vnitropodnikové dopravy.

O kompenzacích za případné znehodnocení pozemků z okolí nicméně ZLKL neuvažuje.

„Je potřeba připomenout, že areál vzniká přestavbou bývalé cihelny. Nevytváříme něco, co by mělo znehodnotit sousední pozemky,“ upozorňuje Brázdil a podotýká, že firma dělá maximum pro to, aby sousedy obtěžovala co nejméně, přestože ji to stojí peníze navíc.

„Zapouštíme výrobní haly o čtyři až pět metrů do terénu, takže areál bude vůči okolí o to nižší a z větší části tudíž krytý zeleným valem,“ popisuje. Střechy nových výrobních hal bude z velké části pokrývat zeleň a kolem sousedních pozemků buduje firma betonové ploty.

„Zmiňovaná rampa na parkování na střeše bude překonávat převýšení terénu pouze o čtyři metry, a to již nad vlastním areálem. Opět s maximálním odstíněním okolí protihlukovou stěnou. Opatření firmu přijdou na přibližně 70 milionů korun,“ vyčíslil jednatel.

Z hlediska formalit je vše v pořádku

Z pohledu mohelnického stavebního úřadu, který přestavbu bývalé cihelny na průmyslový areál schvaloval, je vše v pořádku.

„Projekt je v souladu s územním plánem města. V opačném případě by nemohl být povolen,“ sdělila za úřad Zuzana Žižková.

Starostka Loštic Šárka Havelková Seifertová souhlasí s lidmi v tom, že průmyslový závod se do obytné zástavby nehodí.

„Původní majitel měl plán rekultivovat areál a vytvořit tam lokalitu pro rodinné domky. To se ale nepovedlo a poté to koupil majitel ZLKL. Teď hledáme kompromis, aby soužití lidí z okolí s firmou bylo co nejméně konfliktní,“ říká.

I podle ní firma dělá opatření vysoko nad rámec toho, co musí. Například posunula výrobu a v části směřující k zástavbě v Olomoucké ulici mají být jen sklady. Vyzdvihla rovněž zahlubování hal a řadu ekologických opatření.

„Věřím, že nový závod přinese prospěch městu i okolí a nebude nikoho obtěžovat,“ doplnila.

Místní firmu viní z nedodržování podmínek

Lidé z okolí fabriky ale plánují v protestech pokračovat. „Chceme znovu otevřít debatu o projektu ZLKL na příštím zasedání zastupitelstva. Naším cílem je zabránit výstavbě dalších hal v areálu bývalé cihelny,“ nastínila Šárka Lolková.

Bojovat chce i Jiří Bálek, který bydlí v ulici Vejmoly a je proti stavbě jako jeden z mála zastupitelů. V zastupitelstvu je přitom za stejnou stranu jako starostka.

„Mám potvrzeno dvěma desítkami podpisů porušování podmínek dřívější smlouvy mezi městem a ZLKL. Firma se zavázala, že od roku 2020 nebude po Palonínské ulici vedena její nákladní doprava, což se však dál dělo,“ uvedl Bálek.

„Právě na dodržování podmínek daných městem je ovšem navázána další výstavba v areálu, takže by nám to mohlo pomoci, aby už se dál nestavělo,“ dodal.