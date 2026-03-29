Loděnka už roste, největší žraločí akvárium v Česku ukazuje nové vizualizace

  9:18,  aktualizováno  9:18
Bagry se zakously do areálu olomoucké zoo a rozjely stavbu, která dá nový, maximální prostor jedněm z nejrespektovanějších mořských predátorů. Na Svatém Kopečku už od začátku měsíce roste největší hlubinné akvárium pro žraloky v Česku. Stavba má být hotová v roce 2028.
Vizualizace nového pavilonu Loděnka s velkým akváriem pro žraloky i přednáškovou místností. (27. března 2026) | foto: Zoo Olomouc

Nové lákadlo zoo budují v místě u restaurace Archa. Hlavní částí stavby bude budova ve tvaru loděnky – mořského hlavonožce, podle něhož získá celé centrum jméno.

Největším lákadlem však bude samotné obří akvárium. Bude mít objem 350 tisíc litrů a bude šestkrát větší, než stávající nádrž v pavilonu šelem. Návštěvníci se v něm dostanou k žralokům či rejnokům výrazně blíž než doposud a uvidí je v prostředí, které má připomínat hlubiny oceánu.

Stavba vzdělávacího centra Loděnka s největším hlubinným akváriem v Česku má trvat dva roky a stát celkem 71 milionů korun. (27. března 2026)
Nový areál nebude sloužit jen jako expozice, ale především jako zázemí pro vzdělávání. Zoo zde plánuje přednáškový sál pro stovku lidí a dvě učebny s kapacitou 30 žáků.

Zoologická zahrada totiž už dnes pořádá desítky programů pro školy a zájem o ně roste. Současný areál ale nedisponuje patřičným zázemím. Nové centrum jej proto nabídne – přednáškový sál pro stovku lidí i učebny pro školní skupiny.

„Vzdělávací programy patří mezi klíčové činnosti zoologických zahrad, protože přispívají k poznání přírody a živočichů. Díky tomuto areálu naše zoo získá kvalitní a dostatečný prostor pro děti, žáky i studenty,“ uvedla primátorka města Olomouce Miroslava Ferancová.

Právě město je největším investorem celé stavby. Ta od původních plánů podražila asi o 15 milionů. Celá stavba byla loni odhadovaná na částku kolem 55 milionů, aktuální výhled počítá s 71 miliony.

„Dobrou zprávou je, že se nám na tento projekt podařilo zajistit dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši až 28 milionů korun,“ doplnil náměstek primátorky pro oblast investic Miloslav Tichý.

