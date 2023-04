Jako živé. Panenky vystavené v Litovli tvořili podle skutečných dětí

Sbírka se skládá ze tří typů panenek podle materiálu, součástí výstavy je i část s novorozenci či batolaty vytvořenými technikou takzvaného rebornování podle anglického výrazu reborn, tedy zrození.

Tvůrce se při ní snaží co nejrealističtěji napodobit skutečného člověka. Dílo získá i rodný list se jménem, váhou, délkou, popřípadě místem a datem zhotovení.

Panenky patří Evě Cigánkové ze Štěpánova na Olomoucku, která je sbírá od roku 2002.

„Narazila jsem na ně náhodou. Po dvouletém studiu tohoto umění se mi do rukou dostala první. Tak mi učarovala, že jsem si řekla, že pokud někdo dokáže udělat něco tak krásného pro radost někoho jiného, budu se snažit tuto radost předávat dál,“ nastínila Cigánková.

Výstava je do 28. dubna přístupná od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin, v soboty od 9 do 15 hodin. Vstupné je dobrovolné.