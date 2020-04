Zemědělci z uzavřené oblasti dohánějí skluz, dál ale platí přísný režim

Konec omezení v noci na pondělí přišel pro zemědělce z uzavřené oblasti v nejvyšší čas.

„Zatímco rostlinnou a živočišnou výrobu jsme zvládali byť s omezeními v celém rozsahu, úřednická práce stála. Je dobře, že se mohla znovu rozjet mzdová agenda, protože účetní bydlí mimo uzavřenou oblast a výjimku neměly. Bez nich bychom nemohli dát lidem výplaty za březen,“ popsala například Milada Měsícová, předsedkyně Zemědělského družstva Unčovice.

Zaměstnanci, kteří na karanténou zasaženém území bydlí a mají tam i pracoviště, mohli do práce chodit po celou dobu.

„Rostlinná i živočišná výroba běžela v neomezeném provozu jak v oblasti s karanténou, tak za ní, “ uvedla Měsícová.

Unčovičtí měli navíc s hygienickou stanicí vyjednanou výjimku pro některé odborníky a dělníky. Například zootechnik tak mohl zajíždět do živočišné výroby v Rozvadovicích, do uzavřené oblasti se dostali i dělníci z živočišné výroby v Unčovicích.

Výjimku měl také inseminátor nebo řidiči s cisternami zajišťující odvoz mléka do mlékáren.

V družstvu se i nadále dodržuje velmi přísný režim. „Směnuje se i v kancelářích, aby se lidé potkávali co nejméně,“ nastínila Měsícová.

Řidiči odvážející maso ani nevystoupili z auta

Díky domluvě s hygieniky po dobu karantény fungovalo i Zemědělské družstvo Újezd u Uničova.

„To nejnutnější se nám podařilo dojednat. Výjimky pro pohyb z uzavřeného prostoru a zpět jsme měli zhruba pro patnáct lidí,“ sdělil předseda újezdského družstva Svatopluk Martínek.

Přes hranici mezi „nakaženou“ oblastí a okolním světem ostře střeženou policií se tak dostal například zootechnik, opraváři zemědělských strojů a technologií, elektrikáři nebo traktoristé rozvážející krmení na farmy.

Jak vypadaly dva týdny hlídání uzavřené zóny z pohledu policie:

VIDEO: Tak vypadaly dva týdny hlídání uzavřené zóny z pohledu policie Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Taky k nám do uzavřené oblasti jezdily na jatka pro maso firmy zabývající se jeho zpracováním. Řidiči ani nevystoupili z auta. Všechno jsme jim naložili a oni odjeli,“ popsal předseda.

Družstvo řešilo i další komplikaci. Potřebovalo v rámci uzavřeného území přestěhovat tisíce kusů drůbeže.

„Oba objekty byly sice v uzavřené zóně, ale i tak to bylo velmi složité. Na tuto práci bylo potřeba nasadit alespoň deset lidí. A kumulace tolika lidí na jednom místě je v dnešní době velký problém. Naštěstí se vše podařilo,“ říká Martínek.

Družstvo se dál snaží dodržovat maximálně přísný režim, aby co nejvíc chránilo zaměstnance před rizikem nákazy.

„Samozřejmě nám karanténa zasáhla do ekonomiky. Poklesly tržby za vejce, hovězí maso teď nikdo nechce, takže dopady tam jsou. Jinak ale bez problémů stíháme agrotechnické lhůty,“ doplnil.

Mléčné výrobky rozvezli lidem, aby je nevyhodili

Problémy měli i malí farmáři, kteří se ocitli v uzavřené oblasti. Například vyhlášená farma s prodejem ze dvora Doubravský dvůr v Července na Olomoucku. Provoz a péče o dobytek sice běžely normálně bez omezení, farma ale na přechodnou dobu musela přestat vyrábět mléčné výrobky jako jogurty, zakysané výrobky, sýry nebo tvaroh.

„Část mléka zpracováváme sami, část od nás odebírá mlékárna. V karanténě jsme jim ale prodávali veškeré mléko,“ sdělil majitel farmy Václav Osička.

Část už vyrobených mléčných výrobků už farma v době omezení nestačila prodat, protože lidé úplně přestali chodit.

„Domluvili jsme se s hasiči, kteří tyto výrobky rozvezli po vesnici, abychom je nemuseli vyhazovat,“ popsal Osička, který odhaduje, že vyvážením surového mléka, které dříve zpracovávala, přišla farma zhruba o třicet procent svých tržeb. Teď znovu rozbíhá výrobu mléčných produktů.

„Máme první objednávky, takže postupně doplňujeme sortiment. Příští týden už zase chceme znovu rozvážet v běžném režimu. A rozbíhá se znovu i prodej takzvaně ze dvora, zatím ale budeme prodávat jenom na objednávku. Zkrátka někdo si objedná, my to zabalíme. Zákazník si přijede a hned odjíždí. Nikdo se tady nebude zdržovat a omezíme tak co nejvíc možnost nákazy,“ řekl Osička.

