Nic podobného letošku litovelský pivovar za 126 let nezažil, říká ředitel

Co jste říkal, když se objevil koronavirus přímo v Litovli a město kvůli tomu muselo do povinné karantény? Jak to dopadlo na pivovar?

Zdraví zaměstnanců a obyvatel Litovle pro nás bylo na prvním místě. Proto jsme po přijetí této zprávy začali rychle jednat o dalším postupu. To nakonec vyústilo v dočasné přerušení výroby a distribuce piva, které trvalo více než čtrnáct dní. Přešli jsme do krizového režimu. V této době zůstávalo v pivovaru maximálně pět pracovníků, kteří se za přísných bezpečnostních a hygienických opatření starali o jeho nezbytný provoz.

Když zavřely restaurace, co se stalo s pivem, které se v nich čepovalo? Kolik piva jste museli „odepsat“? A jaké procento piva vůbec přes restaurace prodáváte a mění se v souvislosti s koronavirem nějak poměr mezi pivem prodaným přes obchodní síť a pivem vypitým v restauracích?

Gastronomická zařízení se uzavřela uprostřed března, to znamená mimo hlavní sezonu, a proto byly zásoby piva v provozovnách relativně nízké. Na toto období jsme měli připravený také speciál Litovel Patrik, který se obvykle prodává na čepu. Hledali jsme tedy způsob, jak ho lidem doručit i přes zavřené hospody a restaurace, a napadlo nás stočit ho do malých pětilitrových soudků. Příjemně nás překvapilo, jak rychle se prodaly. Proto na tento úspěch na podzim navážeme svatováclavským speciálem Václav 12°, který budeme prodávat jak v lahvích, tak nově také v soudcích. V řadě míst zafungoval i prodej prostřednictvím okének. Z provozoven jsme proto museli stáhnout pouze zanedbatelné množství nespotřebovaného piva.

A jak to tedy je s lahvovým pivem?

Pokud jde o prodeje piva, v České republice dlouhodobě vítězí lahvové nad čepovaným a důsledky koronavirové krize tento vývoj ještě urychlily. Pivovaru Litovel se však díky oblibě našeho sudového piva daří tento trend vyvracet. Podíl jeho prodeje je vyšší, než kolik činí celorepublikový průměr.

Jak jste změnili v důsledku koronaviru fungování pivovaru? Podařilo se vám už najet na běžný, normální režim, případně jak je běžný režim ještě omezen?

V současnosti funguje provoz pivovaru úplně stejně jako před vypuknutím koronavirové krize. Pokračujeme v dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel, která jsme zavedli s příchodem karantény. S jakýmikoli omezeními běžného režimu se již nepotýkáme.

Kdy podle vás došlo ke zlomu a litovelský pivovar začal znovu vydělávat?

V tuto chvíli bychom nechtěli dělat jakékoli odhady, a to i vzhledem k nadcházejícímu podzimu, kdy nevíme, jaký vývoj očekávat. Jak přesně koronavirová krize dopadla na náš pivovar ekonomicky, uvidíme nejdříve až na konci tohoto roku.

Jaká je situace na trhu nyní? Jak vypadají letní měsíce z pohledu prodejů? Přece jen byla zrušena většina velkých tradičních akcí, na kterých se vypilo hodně piva.

Zrušení či omezení kulturních a sportovních akcí během léta nás samozřejmě ovlivnilo. Ale ačkoliv ještě není vyhráno, situace se už vrací do normálu. Zároveň jsme však dostali příležitost soustředit se na rozšiřování distribuční sítě do dalších míst, takže jsou teď naše lahvová a plechovková piva dostupnější v nových lokalitách po celém Česku.

Vyhrocuje se v souvislosti s koronavirem konkurenční boj?

Nezaznamenali jsme žádné změny. Z tohoto pohledu se na trhu neděje nic dramatického a neobvyklého.

Využili jste nebo ještě využijete státní pomoc, jakou konkrétně a s jakým to bylo výsledkem? Neobáváte se ukončení této pomoci a toho, jak by to mohlo pivovar postihnout?

V prvních týdnech koronavirové krize jsme využili program Antivirus, který nám napomohl ochránit pracovní místa. Již od června jsou však všichni naši zaměstnanci na svých pracovištích ve standardním režimu, a čerpání podpory tudíž pro nás v tuto chvíli postrádá význam. Proto nejsou namístě ani jakékoli obavy z ukončování této pomoci.

Dá se v historii pivovaru najít doba, kdy se pivovar dostal do podobně obtížné situace? Kdy to případně bylo a co bylo důvodem?

S podobnou situací, jaká nastala kvůli koronavirové pandemii, jsme se v Pivovaru Litovel museli za celých 126 let, co se v něm pivo vaří, vypořádat vůbec poprvé.

Na závěr: blíží se podle vás konec pivovarnické krize, nebo nějaké její „stopy“ budou dál přežívat?

Ačkoliv proces zotavení a uzdravení pivovarnického trhu ještě probíhá, věřím, že se podobné obtíže, s nimiž se v uplynulých měsících všichni pivovarníci potýkali, již opakovat nebudou. Jako pozůstatek krize můžeme vnímat například zvýšený zájem o e-shopy, které byly po dobu karantény oblíbeným způsobem, jak si pivo koupit. Podařilo se nám dohodnout spolupráci s dalšími internetovými obchody, které se zaměřují na prodej a rozvoz potravin, aby zařadily litovelské pivo do své nabídky, takže si ho teď mohou pivaři objednat a vychutnat přímo ze svého domova.