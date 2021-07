Hluk z dálnice konečně ztlumí zdi. Lidé o ně bojují patnáct let

Protože dálnice vede kolem Násobůrek nad úrovní okolního terénu, míjí tuto místní část Litovle přibližně ve výšce střech nedalekých domů a hluk tak místní velmi obtěžuje.

Místní se dlouhodobě snaží přimět úřady, aby problém řešily. Nyní už věří, že bariéry vzniknou ještě před dokončením severního dálničního spojení mezi Moravou a Čechami, jež přinese další navýšení provozu. Nejsou navíc sami, v okolí řeší stejný problém i na dalších místech.



V litovelksé osadě Nasobůrkách jsou protihlukové stěny roky velké téma. „Voláme po nich dlouho. Ze strany Ředitelství silnic a dálnic ale nikdy nebyla velká vůle. Teď by se měly konečně vybudovat. Dost nám to uleví,“ vyhlíží stavbu bariér v osadě s přibližně pěti stovkami obyvatel předsedkyně osadního výboru Alice Hemerková Bittnerová.



Litovle by se týkala i stavba stěn u další místní části, Unčovic, dohromady by tak pomohly téměř tisícovce obyvatel města.

„Asi před dvěma měsíci jsme měli jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD). Lidé vidí, jak protihlukovky vznikají v celé republice i v zahraničí, a tady na našem úseku pořád nic,“ řekl litovelský starosta Viktor Kohout.

„Až se trasa dálnice napojí na Hradec Králové, byli by obyvatelé z nárůstu dopravy bez patřičného odhlučnění úplně vyřízení,“ doplnil. Litovel je podle něj připravena uvolnit i městské pozemky, pokud to bude potřeba. “

Lidé si ještě několik let počkají

Dálnice D35 bude dokončena v roce 2028. Na části mezi Hradcem Králové a Olomoucí se podle webu www.dalnice-d35.cz pro rok 2040 počítá s nejvyšší intenzitou dopravy z celé dálnice a to v objemu 31 až 53 tisíc vozidel za celý den v obou směrech.



V ideálním případě se místní dočkají zhruba za tři roky. Podél dálnice by měly stěny vzniknout i u Břuchotína, Příkaz, Nákla, Sobáčova, Mladče a Řimic.

„Spolu s Náklem a Příkazy už o to nějaký rok bojujeme. Nechávali jsme měřit hluk a prokázala se nadměrná hlučnost. Není příjemné žít u dálnice. Navíc teď u nás těžili nemocné stromy, které dálnici přece jen trochu odstínily. Až na podzim opadá listí, bude to ještě horší,“ popsal starosta Mladče Jiří Pekař.

Od protihlukových bariér si do budoucna slibuje, že by bylo možné stavět nové domy i směrem k dálnici. Stavbu už ŘSD plánuje, konkrétní termíny však podle ředitele olomoucké pobočky Martina Smolky ještě říct nelze.

„Teď připravujeme projektový záměr, který bude schvalovat ministerstvo dopravy. Od toho se bude všechno odvíjet. Věřím, že dostaneme zelenou a budeme moci pokračovat. Potom začneme zpracovávat dokumentace na jednotlivé stěny,“ sdělil Smolka.

Záležet bude také na tom, kterých pozemků se takzvaná malá modernizace dálnice dotkne.

„Kdyby to šlo jednoduše, tak by se vše mohlo podařit v časovém horizontu přibližně tří let. Jestliže ale budeme muset vykupovat pozemky, bude to samozřejmě složitější, a tudíž delší,“ uvedl Smolka.

Investice zahrnuje i přechod pro zvěř

Do modernizačních investic má spadat také stavba nouzových zálivů a speciálního mostu pro přecházení zvěře, mezi Litovelským Pomoravím a mladečským krasem.

„Po obou stranách jsou plochy, kde zvěř migruje, a je potřeba tam udělat přemostění. Součástí je i oplocení celé dálnice, které ji navede na místo, kde by měla přejít,“ doplnil šéf krajské správy ŘSD.

Protihluková zeď bude také v Křelově, kde se stane součástí výstavby dálničního obchvatu Olomouce v úseku Slavonín–Křelov. Jeho dokončení by se mělo začít stavět v blízké době, tak během dvou tří let.

„V dalším sledu pak připravujeme rozšíření celé dálnice mezi Mohelnicí a Olomoucí, protože tam nejsou odstavné pruhy, ale to už je záležitost z dlouhodobějšího výhledu,“ představil další plány Smolka.