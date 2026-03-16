Že dům ohrožuje zdraví a životy obyvatel, konstatoval už v roce 2012 statický posudek, jejž má iDNES.cz k dispozici.
„Jsem z toho v šoku. Od roku 2022, co v sousedství se svou rodinou bydlím, pořád slýchám, že objekt je staticky zajištěný, že nic nehrozí a zbytečně plašíme. A nyní se dozvídám opak,“ zlobí se například Ondřej Kubica, který se podle svých slov o existenci posudku znalce z firmy Statika Olomouc dozvěděl zhruba před rokem.
„Město i stavební úřad mě následně ujistily, že objekt je pravidelně kontrolován a prověřován a že jeho stav je neměnný,“ říká Kubica.
Opatření, jež statik k zabezpečení nemovitosti v dokumentu navrhl, přitom byla vlastníkem zchátralé budovy splněna jen částečně.
„Dům byl sice obehnán plotem a byla provedena i další opatření, ale podle statika měla být boční stěna k mému domu zajištěna ochrannou plachtou či sítí, aby se zabránilo pádu uvolněné části fasády a zdiva a zranění osob. Nic takového se však nestalo,“ diví se Kubica, který kolem popraskané zdi denně chodí se svou partnerkou a malým dítětem.
„Bohužel do domu zatéká, jeho stav se zhoršuje a nebezpečí graduje,“ varuje soused, zatímco ukazuje na nakloněný kus zdiva směrem do ulice. „Je jen otázka času, než se těch zhruba dvanáct cihel kvůli trhlině zřítí. Ani nechci domýšlet, co by se mohlo stát,“ přemítá.
„Až spadne a někoho zabije, bude pozdě“
Za pravdu mu dává i další soused Martin Pekař. „Ten dům je nebezpečný. Až spadne, zasype ulici a někoho zabije, bude pozdě přijímat opatření,“ upozorňuje.
Barokní měšťanský dům zvaný Rohledrův s letopočtem 1710 na fasádě se nachází v městské památkové zóně a sám je nemovitou kulturní památkou.
Někdejší chlouba se však postupem času stala přítěží, kterou město řeší už roky. Veškerá jednání s vlastníkem o zabezpečení a opravě domu zatím skončila nezdarem. Kýžený posun podle starosty Litovle Viktora Kohouta (SNK) nepřinesla ani spolupráce radnice s externí právní kanceláří.
„Vlastníka jsme informovali o možnosti získat půjčku z fondu rozvoje bydlení města, jsou činěny kroky přes úřad památkové péče a byl podán podnět na policii pro podezření z páchání trestného činu obecného ohrožení. Vše se bohužel míjí účinkem,“ konstatuje Kohout s tím, že městu se nedávno naskytla příležitost získat dům v exekuční dražbě, ta však byla nakonec zrušena, protože vlastník svůj dluh zaplatil.
Nemovitost patří společnosti Meislandie, ta však odmítla celou záležitost podrobněji komentovat. „Firma má s domem své plány,“ sdělil pouze iDNES.cz Petr Podhora, jehož manželka Irena je předsedkyní představenstva Meislandie a právě s ním město jednání vede. Ženu se redakci kontaktovat nepodařilo.
„Majitel domu stále jen slibuje, že brzy bude moci přistoupit ke stavebnímu zajištění. Bohužel na nic z toho zatím nedošlo,“ přibližuje Kohout.
Zodpovědnost nese vlastník, říká stavební úřad
Stavební úřad vedl v minulosti vůči vlastníkovi kvůli havarijnímu stavu budovy několik řízení, jejichž cílem bylo nemovitost zabezpečit.
„Povinnost stanovená v rozhodnutí ale byla splněna jen částečně. Následovalo exekuční řízení, které v důsledku opakovaných změn ve vlastnictví nemovitosti k vymožení povinnosti nevedlo. Nakonec marně uplynula lhůta pro možnost reálného výkonu rozhodnutí,“ shrnul starosta již dříve na webu města s tím, že bylo nařízeno vyklizení stavby.
„Jsme si vědomi, že dům hyzdí historické centrum, ale rozhodně nelze říci, že by se město nesnažilo podniknout kroky k řešení věci. Není to však úplně jednoduché,“ dodal.
Stavební úřad na dotazy iDNES.cz odpověděl, že postupuje podle doporučení krajského úřadu. Současně však uvedl, že nemůže sdělovat informace ke konkrétnímu řízení.
„Zodpovědnost za svou nemovitost nese vlastník. Jelikož ten nerespektuje právní předpisy, je stav stavby, jaký je,“ uvádí ve svém vyjádření vedoucí stavebního úřadu Ludmila Šmakalová.
O možnosti vydat nové rozhodnutí se vede spor
Podle města nyní případnému novému rozhodnutí ohledně domu paradoxně brání zmíněný verdikt statika z roku 2012, neboť ve stejné věci nelze rozhodnout dvakrát.
„Nové rozhodnutí lze vydat pouze za podmínky, že by se stav nemovitosti zásadně změnil (zhoršil), a takovou informací stavební úřad nedisponuje,“ vysvětluje starosta.
Opoziční zastupitel Aleš Hubáček (Naše Litovelsko) však oponuje, že podle vyjádření krajského úřadu z října loňského roku by litovelský stavební úřad měl a může jednat.
„Krajský úřad se jasně vyjádřil, že stavební úřad může rozhodnout znovu, neboť se na nemovitosti objevily nové závady a skutkový stav se změnil. Za těchto podmínek je námitka o právní překážce věci rozhodnuté lichá,“ říká Hubáček.
Také soused Kubica si nechal vypracovat posouzení stavby, z něhož vyplývá, že dům není dostatečně staticky zajištěn.
„Z bočního pohledu jsou patrné svislé a šikmé trhliny po celé výšce stavby mezi čelním a bočním obvodovým zdivem. Ty naznačují nedostatečné ztužení objektu, pokud se budou zvětšovat, může hrozit zřícení části stavby,“ píše se ve vyjádření, jež má redakce k dispozici. Dokument byl však zadán jako konzultace, a tudíž nemá úřední váhu.