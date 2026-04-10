Pokladní benzinky se vzepřela lupiči s pistolí. Jeho reakce překvapila

Policejní hlídka vyrazila na jednu z čerpacích stanic v Litovli po čtvrteční páté hodině ráno. Na místě jim obsluha vylíčila, že do prodejny vstoupil muž, vzal si z regálu lahev rumu a přistoupil k pultu.
„Zaplatit však nechtěl, místo toho z kapsy vytáhl pistoli a po ženě u pokladny požadoval peníze. Ta se ale nezalekla a odbyla ho s tím, že žádnou hotovost nemá. Muž se tak spokojil s rumem a z prodejny odešel,“ popsala policejní mluvčí Ivana Skoupilová.
Žena za pultem to ovšem odmítla nechat jen tak, vyběhla za lupičem a požadovala po něm zaplacení. Na to jí dotyčný překvapivě odvětil, ať zavolá policii a ukázal jí svůj řidičský průkaz. Následně z místa odkráčel.
I díky tomu identifikace pachatele a pátrání po něm netrvalo příliš dlouho. Policisté ho nalezli a zadrželi na místní ubytovně. Našli u něj i zmíněnou zbraň, jednalo se o plynovou pistoli.
„Jelikož šestačtyřicetiletý muž nadýchal přes dvě promile, skončil na protialkoholní záchytné stanici. Po vystřízlivění ho kriminalisté obvinili z loupeže. Obviněný svého jednání litoval a tvrdil, že se chtěl nechat zadržet,“ doplnila Skoupilová.
Muži nyní hrozí až deset let vězení, kriminalisté během pátku podají podnět k podání návrhu na jeho vzetí do vazby.