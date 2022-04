Američtí vojáci na přerovském letišti? Jen po referendu, říká starosta

„Žádná základna na území České republiky. Ani ruská, ani americká, ani ukrajinská, ani alžírská, nic,“ reagoval na zprávu například místní Pavel Kotyza.

Podobný názor má i paní Markéta. „V případě vojenského konfliktu bude Přerov a jeho základna první na seznamu likvidace jako strategického místa. A to se mi nelíbí,“ tvrdila.

Jiní jsou naopak pro. „Beru to jako super nápad. Souhlasím, ať jsou jednotky americké armády v Přerově. Všude na Západě, kde jsou, tak to místní vítají. Třicet let jsem jezdil po Evropě s kamionem a neslyšel jsem proti americké armádě jediné negativní slovo,“ řekl třeba František Pospíšil.

Další zmiňují, že příchod vojáků ze zámoří by vedl ke zlepšení infrastruktury a přinesl do Přerova peníze a pracovní příležitosti.

Nejednotní politici

Zajedno nejsou ani regionální politici. Náměstek hejtmana Jan Šafařík (KDU-ČSL) by základnu v Přerově uvítal.

„Díky ní by vznikla spousta pracovních míst, investovalo by se do letiště, sídlilo by tam moderní vojsko a myslím, že jak české armádě, tak i regionu by to ekonomicky velmi pomohlo,“ vyjmenoval výhody Šafařík.

Krajský opoziční zastupitel Radim Fiala (SPD) je proti. „Odmítáme americké vojenské základny a jakékoli cizí vojenské základny na našem území,“ napsal na sociální síti.

Kraj bude otázku základny podle hejtmana Josefa Suchánka (Piráti a STAN) řešit tehdy, až se bude jednat o vyjádření vlády. „Zatím jde o osobní vyjádření jednoho ministra,“ reagoval Suchánek.

Přerovský primátor Petr Měřínský (ANO 2011) považuje debaty o využití letiště pro účely NATO také za předčasné. „S námi o věci nikdo nejednal, v tuto chvíli nemáme co komentovat,“ prohlásil.

Petici proti už lidé podepisují

Jenže lidé už dokonce podepisují na internetu petici proti přítomnosti cizích vojsk na území České republiky.

„V současné době je to jen polemizování. Pokud by v budoucnu něco takového nastalo, byla by to otázka na občany. Jestli tady základnu chtějí, nebo ne. Uspořádali bychom referendum,“ reagoval starosta Bochoře Tomáš Volek.

V katastru obce se nachází areál bývalého Letiště Přerov. Do roku 2013 tam sídlila 23. základna vrtulníkového letectva „Edvarda Beneše“ včetně elitní tygří letky NATO.

Vojenský a bezpečnostní analytik Lukáš Visingr se domnívá, že pokud by v regionu základna amerických vojáků vznikla, nebyla by podobně jako ve slovenském případě stálá.

„To znamená, že Američané tady zainvestují do infrastruktury a získají možnost používat letiště v Přerově či Mošnově. Měli by tam nějaká svá zařízení, pár vojáků, ne trvale rozmístěné bojové sítě,“ objasnil Visingr, podle kterého by v Přerově mohli pracovníci zabezpečovat servis, například doplňovat palivo či zajišťovat opravy. Bojová technika by tam nebyla žádná.

Expert nicméně nevylučuje, že by se jednalo o první krok a do budoucna by tady mohly operovat i větší jednotky.

„Z amerického pohledu pro to ale nevidím důvod. Mají svoji velkou síť v Německu, pravděpodobně něco dodají i do Polska. Američané nemusejí být v každé středoevropské zemi natrvalo. Jim se hodí mít k dispozici základny, kdyby byla potřeba,“ objasnil Visingr.

Proti americké vojenské přítomnosti by nic neměl, záleželo by ale na podmínkách smlouvy. „Co by mi vadilo, a co Slováci ve smlouvě mají, že američtí vojáci na Slovensku mají právní imunitu. Nepodléhají slovenským zákonům. Tedy kromě případů, kdy by incidentu Slovensko přikládalo zvláštní důležitost,“ poznamenal Visingr, podle kterého Slováci uzavřeli s Američany smlouvu hlavně kvůli penězům.

„Slovenská vojenská infrastruktura je v některých ohledech opravdu v hrozném stavu. Slováci to udělali hlavně proto, že jim Američané slíbili, že zainvestují do infrastruktury hodně velkou částku, budou modernizovat letiště, která poté bude využívat i slovenská armáda,“ objasnil.

Jurečkův výrok o základně zchladila pozdější vyjádření premiéra Petra Fialy (ODS), podle něho ji nikdo Česku nenabídl.

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) bude podle jeho slov po Velikonocích s USA dojednávat obrannou smlouvu. Má ji většina zemí v regionu.

Letiště v Přerově-Bochoři čeká na oživení téměř deset let. Dnes slouží letiště pro výcvik parašutistů.