Firma dostala pokutu za ochromení lázeňských pramenů, sanaci vrtů odmítá

Před dvěma roky to byl šok. Zničehonic dramaticky ochabla vydatnost léčivých pramenů ve Skalce, kam kvůli nim ročně zamíří tisíce lidí.

Dvakrát po sobě si totiž místní obyvatelé nechali udělat průzkumné vrty pro tepelná čerpadla. Nakonec klesla i voda ve studních.

„Je to zatraceně špatná situace. V mojí šedesátileté praxi je to první případ, kdy se něco takového stalo,“ nechápal tehdy hlavní balneotechnik lázní Skalka Zdeněk Pospíšil.

Úřady nejprve odpovědnost svalovaly jeden na druhý.

Správní řízení nakonec zahájilo ministerstvo životního prostředí a nedávno rozhodlo o trestu pro jednu z firem, která ve Skalce průzkumné vrty prováděla.

„Proběhlo řízení o přestupku vedené proti společnosti Alfa Vrty s.r.o. Rozhodnutí je pravomocné. Pokuta ve výši 45 tisíc korun zatím nebyla uhrazena,“ potvrdil mluvčí ministerstva Ondřej Charvát.

My jsme neprovedli nic protizákonného, hájí se firma

Průzkumné vrty pro tepelná čerpadla je podle Charváta nutné ucpat. „Dále probíhají kroky s cílem odstranění vrtů v rámci ukončení geologických prací podle geologického zákona,“ doplnil mluvčí.

Olomoucká společnost Alfa Vrty ovšem odmítá, že by za ochromení pramenů nesla jakoukoliv odpovědnost, a tvrdí, že nic sanovat nebude.

„Tam se žádné vrty odstraňovat nebudou. My jsme neprovedli nic protizákonného, jediné pochybení bylo v papírech. Z technologického hlediska tam z naší strany žádná chyba nenastala, pokuta je pouze za papíry. To je všechno. Jsme rádi, že už to máme za sebou,“ prohlásil jednatel společnosti Alfa Vrty Miroslav Kvasnovský.

Starostovi Skalky Antonínu Frgalovi se takový výsledek nelíbí.

„Musí se udělat sanace vrtů a musí se o to postarat ministerstvo. Když někdo vydá rozhodnutí, měl by ho zkontrolovat. Nějaká jednání mezi ministerstvem a Českou geologickou službou probíhají, ale my informace nemáme. Nejsme účastníky řízení. Ve Skalce vrtaly celkem dvě firmy, ale podrobnosti neznám,“ povzdechl si starosta.

Jestli se stav pramenů nezlepší, zvažuje starosta soudní spor

Velké starosti dělá Frgalovi vydatnost pramenů. Nijak se nelepší. Na konci předloňského roku se po zastavení vrtů a provizorních opatřeních dostala asi jen na dvě třetiny normálu.

„Vydatnost se zatím nezlepšila. Lázně fungují na hraně únosnosti. Byl bych moc rád, aby se to vyřešilo, protože jinak by nám nezbylo nic jiného než se obrátit na soud,“ naznačil starosta.

Ministerstvo životního prostředí ubezpečuje, že nic podobného by se v budoucnu už opakovat nemělo. Novela vodního zákona platná od loňského roku totiž znemožňuje provádět průzkumné geologické práce pro vrtané studny nebo tepelná čerpadla bez souhlasu vodoprávního úřadu.

„Účastníkem řízení jsou i obce, na jejichž území může dojít k ovlivnění vodních poměrů. Díky tomu již není možné, aby došlo ke stejné situaci jako ve Skalce,“ vysvětlil mluvčí ministerstva Charvát.

Úřad zároveň zadal geologické službě zpracovat studii hydrogeologických poměrů celého okolí. Její výsledky budou sloužit jako jeden z podkladů pro stanovení nových ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů ve Skalce. Ochranná pásma stanovuje a mění ministerstvo zdravotnictví.

Majitel domu, který si průzkumné vrty nechal dělat, jakoukoliv odpovědnost odmítl. „Je to věc firmy, která to musí dát do pořádku,“ řekl stroze. Vrty byly hluboké zhruba do 60 metrů a obě firmy, které ve Skalce pracovaly, tvrdí, že vrty byly řádně zainjektované, zatěsněné, uzavřené a nic z nich nevytékalo.

Lázně ve Skalce fungují už téměř sto let

Alkalicko-sirnaté lázně ve Skalce patří obci a mají téměř stoletou historii. V roce 1928 je postavil Vilém Sonevend z Prostějova. Podobné minerální vody se nachází až v Itálii či v Rakousku.

Lázně lidem každoročně poskytnou okolo třiceti tisíc procedur a kromě léčby pohybového ústrojí a revmatických chorob pomáhá voda ze čtyř pramenů Jana, Svatopluk, Cyril a Metoděj a Julinka například i pacientům při překyselení a onemocnění žaludku.

Průzkumný vrt soukromého stavitele ochromil léčivý pramen: