Langerova nominace Benýška do vedení olomoucké ODS straníky zaskočila

Langer postavil svérázného byznysmena proti dvojici, kterou si na pozice místopředsedů nominoval staronový předseda buňky a náměstek primátora Martin Major.

Benýšek, jak již MF DNES informovala, následně v tajné volbě jeden z postů ve vedení organizace skutečně získal.

O tom, co se minulé pondělí na volebním sněmu ODS odehrálo, se uvnitř strany debatuje i po týdnu. Mimo jiné proto, že většina straníků do poslední chvíle vůbec netušila, že na nominaci Benýška dojde.

Vlivný podnikatel, byznysově spojený s nejbohatším Čechem a majitelem skupiny PPF Petrem Kellnerem, sice patřil s milionovými příspěvky k největším sponzorům strany a dlouhá léta byl členem ODS, ovšem o vnitrostranický život doposud projevoval zájem spíše sporadicky.

Langerův „last minute“

Dokonce i předseda olomoucké ODS Major připouští, že se o Benýškově ambici dozvěděl až teprve asi hodinu před samotným sněmem. Sám přitom měl na dva místopředsedovské posty vybrané vlastní nominanty – kolegyni z radnice Markétu Záleskou a ředitele Okresní hospodářské komory Radima Kašpara. Langerovu „last minute“ nominaci Benýška přesto nevnímá jako politický políček.

„To já vůbec nečtu nějak negativně. Ono se to z venku může zdát, že členství ve vedení ODS je bůhvíco, ale na té komunální úrovni to tak není, a je to hlavně závazek,“ poznamenal Major.

Radim Kašpar byl nakonec ten, kterého Benýškovo zvolení těsně připravilo o pozici místopředsedy. Podle informací MF DNES byl přitom do poslední chvíle přesvědčený, že post získá. Mimo jiné proto, že si pozici mezi spolustraníky „pojišťoval“.

„Neřekl bych, že jsem měl pozici domluvenou,“ říká přesto Kašpar. Zároveň ale připouští, že před volbami přece jen spolustraníky oslovoval, což je při vnitrostranických volbách běžná praxe.

„Mám radost z toho, že bylo více kandidátů než počet míst, které bylo potřeba obsadit. Výsledky byly velmi těsné. U každé takové volby, když neuspěji, tak se snažím hledat chyby u sebe, co jsem mohl udělat lépe,“ hodnotí Kašpar výsledek.

Rozhodl „faktor Ivan“?

O tom, co nakonec straníky přimělo, že v tajné volbě dali přednost Benýškovi, se názory uvnitř ODS různí. Na jednu stranu se členové shodují, že Benýšek je zajímavá osobnost z podnikatelského prostředí, která může přinést do strany změnu. Podle řady z nich ale mohl klíčovou roli sehrát fakt, že Benýška nominoval právě Langer.

Ten má, minimálně v olomoucké ODS, stále značný vliv, o čemž svědčí například i to, že jej právě zdejší buňka před časem poslala jako nominanta do krajského vedení strany. Proti tomu se však postavilo celostátní vedení v čele s předsedou Petrem Fialou, volba byla následně zrušena kvůli formální chybě a podruhé se jí Langer už nezúčastnil.

O tom, že na poměr sil mohla mít vliv váha Langerova jména, je přesvědčený i Kašpar.

„Ivan Langer má nějakou historii a má nějaké jméno, takže nepochybuji, že když Richarda Benýška nominoval on, tak to sehrálo svou roli. Kdyby vstal řadový, méně známý člen, tak by ta podpora mohla být nižší,“ míní.

Podle Majora ovšem mohl zapůsobit naopak Benýškův projev na sněmu. „To si až tak nemyslím, že by v tom hrál roli přímo Ivan Langer. Benýšek spíše zaujal svým projevem a ta nálada byla v sále taková, že to sedlo,“ tvrdí.

Sám Langer MF DNES řekl, že za Benýška mezi straníky rozhodně dopředu neloboval, o čemž svědčí jak překvapení straníků, tak těsný výsledek. Na to, zda volbu přesto mohl ovlivnit fakt, že nominujícím byl právě on, reagoval: „To je spekulace. Pokud by to tak bylo, tak mě to nepochybně těší a bylo by to o to příjemnější a závaznější pro mě.“

Benýšek: Nejsem Langerův muž

A proč vlastně s Benýškovým jménem na poslední chvíli přišel? „Já jsem to řekl i v nominační řeči. Uměl jsem si představit volit ty dva kandidáty, které jsme měli, ale řekl jsem, že bychom si měli užít vrchol vnitrostranické demokracie, a to je tajná volba,“ popsal Langer.

„Druhý důvod je, že stojí za to, aby v rozhodovacích procesech ODS, kdy se bude řešit stav ČR po covidovém vymývání mozků, byl někdo, kdo se pohybuje v byznysovém prostředí a bude schopen dát zpětnou vazbu,“ dodal. Sám ale zároveň přiznal, že jej výsledek volby překvapil.

Benýšek pro MF DNES již dříve uvedl, že on sám se navzdory nominaci nepovažuje za Langerova muže, na čemž se shoduje i většina oslovených členů strany.

„Navrhl mě, ale není to tak, že bych byl muž Ivana Langera,“ odmítl Benýšek. „Že mě někdo navrhne na místopředsedu, jsem věděl, ale on byl první, kdo se na plénu ozval,“ popsal nový místopředseda.

Přes to všechno je patrné, že řada členů ODS čeká, co nevyzpytatelný Benýšek v dalších měsících předvede.