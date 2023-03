Olomouc zvažuje spojení divadla a filharmonie, měly by společný orchestr

Plánované sjednocení představuje jeden z návrhů, jak zachovat rozsah obou příspěvkových organizací Olomouce. Současný způsob financování je pro město totiž neudržitelný, proto se hledá řešení.

V pondělí se sešla pracovní skupina tvořená lidmi z kultury i politiky, aby probrala možné formy dalšího fungování divadla i filharmonie.

„Byl to prvotní výkop nějaké debaty. Je dobře, že jsme konečně začali hledat odpověď na otázky, které jsme si tady v historii nikdy nepoložili, jako co Olomouc očekává od své zřizované kultury a co si vlastně chceme od těch institucí objednávat,“ řekl náměstek primátora pro kulturu Viktor Tichák (ProOlomouc a Piráti), který jednání svolal.

„Výstup je jednoznačný. Panuje docela široká shoda na tom, že spojení Moravského divadla a Moravské filharmonie smysl dává. Záleží samozřejmě na konkrétní variantě, kterou by se šlo, protože jich je mnoho. Dále se musíme potkat jako koalice a potom i s opozicí, abychom měli širší politickou shodu. Jestli chceme mít koncertní činnost, balet, operu, činohru a zda rozsah zachovat, rozšířit, či zúžit,“ dodal Tichák.

V Německu se slučuje často

Na stole je například model, ve kterém by spojené organizace měly jeden velký orchestr. Pokud rozpracované podrobnosti k této variantě projdou přes poradní skupinu a radu města, mělo by se téma dostat na jednání zastupitelstva v červnu.

„V Česku by byl model sloučení unikátní, ovšem v německojazyčném prostoru je běžný, slučování se tam dělá často, tam bychom se chtěli inspirovat,“ sdělil Tichák.

Jestli získá návrh podporu, může další scénář zahrnovat například pověřeného manažera sloučení, který začne s konkrétními kroky. Ve stejný čas by mohlo ministerstvo kultury představit návrh zákona o veřejné kulturní instituci.

„Transformace by mohla být spojená s chystaným zákonem o veřejnoprávních institucích v kultuře, jehož návrh by měl být předložen v červnu. Otázka je, kdy vstoupí v platnost, nicméně je to docela vážný pokus prosadit na legislativní úrovni typ právní formy, která bude lepší než aktuální příspěvková organizace,“ zmínil teatrolog z Univerzity Palackého v Olomouci Martin Bernátek, člen pracovní skupiny.

Pomohl by vstup kraje

„Veřejná kulturní instituce zná spoluzakladatelství, takže by do toho mohl vstoupit Olomoucký kraj, je tam i jiné nastavení daní, jiné rozdělení hlavní a vedlejší činnosti a také větší stabilita. Organizace by mohla uzavřít smlouvu se zakladateli třeba na několik let, čímž se jí zaručí víceleté financování. Teď jsou příspěvkovky pořád v režimu jednoletých dotací,“ připomenul Bernátek.

Většinový názor na pondělním jednání byl zachovat stávající rozsah služeb. Zastává ho například bývalý ředitel divadla a stávající kulturní poradce primátora Pavel Hekela.

„Domnívám se, že univerzitní město úrovně a pověsti Olomouce by nemělo mít jednosouborové divadlo. Přišlo by o značnou část své pověsti, kdyby se dobrovolně vzdalo třísouborového divadla,“ řekl.

Olomouc na divadlo v letošním rozpočtu posílá 139 milionů korun, na filharmonii 56 milionů. S ohledem na loňské vládní rozhodnutí o desetiprocentním navýšení platů zaměstnancům v kultuře bude zastupitelstvo v pondělí schvalovat 17 milionů pro obě organizace, aby přežily letošní rok.

Zrušená Dvořákova Olomouc

„Ekonomická situace Moravského divadla je dlouhodobě napjatá, především protože výše příspěvků zřizovatele nereflektuje turbulentní změny české ekonomiky. Jde například o růst cen energií a provozních nákladů, opakované navýšení platů zaměstnanců v kultuře mezi lety 2016 až 2022. Již několik let zřizovatele upozorňujeme, že je potřeba tuto situaci řešit,“ sdělila v polovině měsíce mluvčí Moravského divadla Pavlína Dočkalová.

Tehdy také Moravská filharmonie oznámila kvůli nedostatku peněz zrušení tradičního festivalu Dvořákova Olomouc. Nahradí jej třídenní přehlídka s názvem MFOpen.