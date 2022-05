Otevření důležité křižovatky v Olomouci uleví objízdným trasám

Menší změny v dopravě nastaly už nyní, ode dneška už nejde projet kolem supermarketu Albert na parkoviště u vedlejšího Penny Marketu ani do Zikovy ulice.

„Veškerý provoz z ulice Werichova bude směřován po souběžné ulici s ulicí Zikova do Rožňavské. Odtud budou řidiči přímo vyjíždět do Schweitzerovy nebo přes sídlištní blok ulice Trnkovy do Rooseveltovy,“ uvedl mluvčí olomouckého magistrátu Michal Folta.

Za týden se pak otevře na druhém konci Zikovy ulice křižovatka u Billy. Uzavírka tu přitom původně měla skončit v polovině měsíce.

„Křižovatka bude průjezdná po Schweitzerově ulici a směrem do Jeremiášovy. Do Zikovy bude vjezd jenom na začátek, kde budou provizorní stání pro auta, v dalším úseku ulice se bude ještě stavět,“ upřesnil Folta.

Zprůjezdnění Schweitzerovy bude znamenat úlevu i pro cestující, kteří jezdí autobusy linek číslo 17, 28, 50 a 51. Ve špičkách totiž spoje kvůli zácpám na objízdné trase nabíraly zpoždění. Teď se vrátí do původních tras a budou jezdit bez omezení podle normálních jízdních řádů.

„Linka číslo 16 se vrací do režimu před uzavřením křižovatky Schweitzerova - Zikova. Nadále tedy nejezdí v úplně původní trase, protože je stále uzavřena ulice Zikova, a jízdní řád zůstává výlukový,“ sdělila mluvčí olomouckého dopravního podniku Anna Sýkorová.

Nové semafory zatím dopravní situaci zhoršují

Zatím beze změny bude i nastavení nových semaforů, které už řídí provoz na křížení ulic Trnkova a Rooseveltova, kudy povedou koleje. Nyní tudy vedou objízdné trasy a hustý provoz spolu s naprogramováním světelné signalizace tvoří kolony. Lidé žijící v okolí už na problémy upozorňovali.

„Je špatně seřízená frekvence a nesmyslně nastavený semafor na odbočku z ulice Rooseveltova na ulici Trnkova,“ stojí v únorovém zápisu komise městské části Nové Sady.

Komplikace v provozu způsobuje skutečnost, že režim křižovatky omezuje odbočení do Trnkovy, i když tramvaje tudy pojedou až za půl roku. Nastavení všech nových světelných křižovatek však bude vyladěno až poté, co se do Zikovy z obou stran dostanou auta i tramvaje.

„Je třeba brát v potaz, že se pořád ještě jedná o nedokončenou stavbu. Signály semaforů a jejich celková koordinace se bude dolaďovat po otevření celé křižovatky se světelných signalizačním zařízením Rooseveltova - Zikova,“ řekl Folta.

Tramvaje omezí napojování odstavné plochy

Výstavba druhé etapy tramvajové trati za přibližně 470 milionů korun má být hotová v říjnu. Nový úsek přes Nové Sady bude měřit 1,2 kilometru a vzniknou tři zastávky, které prodlouží tramvajové linky 3 a 5.

Jejich provoz má zůstat beze změny, to stejné platí pro autobus číslo 17. Prodloužení intervalů čeká linku číslo 16, která bude ve špičce jezdit co dvanáct minut a mimo špičku s dvacetiminutovými rozestupy. Dnes má interval dvanáct a patnáct minut.

K větším změnám v autobusové dopravě dojde až po dokončení třetí etapy. V té půjde o poslední úsek na konec ulice Schweitzerova, kde město po vykoupení pozemků v příštích letech počítá s vybudováním točny. Do té doby budou tramvaje končit na dočasné konečné v zastávce U Kapličky.

Tramvaje sem nicméně nejspíš nevyjedou hned po dokončení trati. V říjnu a v listopadu totiž dopravní podnik chystá výluku v prostoru přednádraží a v části města Pavlovičky. Důvodem je napojení odstavného kolejiště u hlavního nádraží v Jeremenkově ulici na stávající tramvajovou trať.

„Kvůli tomu je předpoklad, že ihned po zprovoznění tramvajové tratě nebudou linky číslo 3 a 5 na zastávku U Kapličky vedeny dle běžného tramvajového jízdního řádů, ale provoz zde bude výlukový,“ přiblížila mluvčí dopravce Sýkorová.