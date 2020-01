Získal funkci náměstka, krátce poté poslal politik svému hnutí statisíce

Hnutí Pévéčko už pátým rokem spoluovládá prostějovskou radnici. Nejdříve bylo v radě s ČSSD a komunisty, nyní s ANO, ODS a ČSSD. Hlavním zdrojem jeho příjmů jsou dary.

Podle výroční zprávy za rok 2017 hnutí dostalo několik darů v řádu desítek tisíc korun od svých zástupců na radnici a v zastupitelstvu. Celkem šlo o 168 tisíc.



O rok později, kdy byly komunální volby, se ovšem situace radikálně změnila. Dary najednou vystřelily na 414 tisíc korun. Většina peněz přitom pocházela od jediného štědrého sponzora – současného náměstka primátora Jana Krchňavého.

Krchňavý díky předloňským komunálním volbám povýšil z postu řadového zastupitele na náměstka primátora a domovskému hnutí poté věnoval 294 tisíc korun. Rok předtím dal Pévéčku pouze 42 tisíc.

„S lidmi, se kterými jsem v politice začínal, jsem vstoupil na společnou loď a cítil jsem, že by to chtělo i finanční podporu. Hnutí totiž nemá žádné jiné příjmy, takže jsem ho podpořil a doufám, že to dělám správně,“ vysvětlil Krchňavý svůj dar.

V komunální politice je ovšem už více než pět let, nyní je to jeho druhé volební období.

Šetřil jsem, nepiju a nekouřím, vysvětluje politik původ peněz

Krchňavý rezolutně odmítl, že by si funkci na radnici koupil. „Rozumím tomu, že to tak někdo může vidět, ale tohoto se vůbec nebojím, protože mám naprosto čisté svědomí,“ prohlásil.

Tvrdí, že jako dlouholetý ředitel školy a čerstvý důchodce nepotřeboval funkce a jeho dar rozhodně neměl žádný zištný podtext.

„To by mi nestálo za to. Kdybych chtěl za svou dlouhou kariéru vstoupit do politiky, tak nabídek jsem měl zprava i zleva, řeknu to zcela upřímně, hodně,“ tvrdí.

Téměř 300 tisíc korun ovšem pro Krchňavého není částka, nad kterou by jen tak mohl mávnout rukou. S běžnými výdaji by na ni musel šetřit podle všeho několik let.

MF DNES zjistila, že v katastru nemá zapsaný majetek, který by mu vydělával, nepodniká a byl ředitelem základní školy. Základní mzda ve 13. platové třídě s třiceti lety praxe je něco přes 36 tisíc korun. S příplatky za vedení, osobními příplatky a odměnami se plat mohl vyšplhat i na dvojnásobek.

„V podstatě celý život jsem šetřil, nepiju, nekouřím a ty peníze jsem zkrátka měl k dispozici a chtěl jsem je nějakým způsobem využít,“ říká Krchňavý k původu peněz.

Ve vlastním majetkovém oznámení ovšem zároveň přiznal půjčku nebo úvěr ve výši nad 100 tisíc korun.

Dar výrazně převyšuje příspěvky ostatních stran

Krchňavého příspěvek hnutí se vymyká i při srovnání s dary, které vykazují ostatní strany na komunální politické scéně. O podobných sponzorech si mohou nechat jen zdát.

„U nás platí pravidlo, že straně dáváme deset procent ze všech příjmů, které dostáváme z veřejné správy jako zastupitelé, předsedové komisí, starostové. Zejména když jsou volby, dáváme i další dary ze svého, ale v žádném případě to nejsou částky v řádu statisíců korun,“ řekl zastupitel za KDU-ČSL Petr Kousal.

Ani v dalších stranách či hnutích není obvyklou praxí, že by se komunální politici stávali největšími sponzory. „I když jsem byla v ANO, přispívala jsem řádově desítkami tisíc korun,“ popsala zastupitelka Hana Naiclerová.

Prostějovští politici za ODS se dokonce rozhodli, že peníze, které dostanou za účast v dozorčích radách městských společností, pošlou na transparentní účet, ze kterého podpoří vybrané vzdělávací, sociální, kulturní nebo sportovní projekty na území města. Letos půjde o 60 tisíc korun.

„Obdobně budeme postupovat i v dalších letech,“ potvrdil šéf místní buňky občanských demokratů Tomáš Lázna.

Takový sponzoring si zaslouží pozornost, říká analytik

Analytik protikorupční organizace Transparency International Milan Eibl potvrzuje, že statisícový dar není obvyklý.

„Problematika darů politickým stranám obecně vždy obsahuje i nejistotu, že uvedené dary mohou být darovány někým jiným než skutečným dárcem,“ upozorňuje Eibl.

„V tomto případě je výše daru typická spíše pro osoby s větším majetkovým zázemím, a pokud vezmeme v potaz i celkovou sumu darů pro danou politickou stranu, zaslouží si uvedené sponzorství bližší pozornost,“ naznačil.