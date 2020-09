Krajské jídelny mají vařit z místních surovin, říká lídr Spojenců Jurečka

Kvalitní inovační centrum, ale i to, aby se ve školních jídelnách vařilo z regionálních potravin. To jsou některé cíle Mariana Jurečky. Pokud by se dostal do vedení hejtmanství, slibuje i zlepšení ohledně nezaměstnanosti či průměrné mzdy. „Okolní kraje nám už utekly,“ říká Jurečka v druhém dílu seriálu předvolebních rozhovorů MF DNES s lídry.

V programu slibujete, že za čtyři roky posunete Olomoucký kraj o tři příčky výš na seznamu krajů. O jaký seznam přesně jde a jak toho dosáhnete?

Jde o ukazatele, jako je hrubý domácí produkt, nezaměstnanost a průměrná mzda. Naším cílem je v těchto srovnáních regionů Olomoucký kraj zvednout. Když se podíváme na porovnání krajů z roku 2005, na velmi podobné pozici s Olomouckým krajem byl například Zlínský kraj, a Moravskoslezský byl dokonce za námi. A když se podíváte dnes, oba nám už utekly.

S tím zřejmě souvisí i slib Spojenců, že kraj ekonomicky pozvednete a mimo jiné podpoříte oblasti, jež jsou kvůli své poloze v nevýhodě. Jak to uděláte?

Je zde nevyužitý potenciál kraje, univerzity a podnikatelského prostředí. Už dávno tady mělo fungovat kvalitní inovační centrum jako mají v Brně či v Ostravě. Ta ve svých krajích táhnou podnikatelský sektor, dokážou například zužitkovat tamní vědeckou kapacitu, aby její patenty neputovaly do zahraničí, jak se to děje ve vědeckých centrech Univerzity Palackého. Chceme to proto také v Olomouckém kraji nastartovat na opravdu špičkové úrovni, a ne tak, jak to paběrkuje dnes. Další prostor pro zlepšení je v podpoře domácích podnikatelů.

Jak byste je podpořil?

Kraj je například zřizovatelem desítek stravovacích zařízení, spadají pod něj domovy seniorů, střední školy a nepřímo i nemocnice. Chci, aby se tam vařilo z regionálních potravin. To je naprosto přirozená forma podpory. Také bych chtěl, abychom v rámci Asociace krajů dokázali prosadit schválení zákona, jenž jsem do Parlamentu předložil už skoro před dvěma lety, ale současná koalice ho bohužel stále ignoruje. Jde o podporu znevýhodněných regionů sníženými odvody. A to pro firmy, které v nich lidem dávají práci. Funguje to v Rakousku či ve Švýcarsku. Nejde ovšem pouze o znevýhodněné lokality našeho kraje, ale v celé republice. De facto to kopíruje někdejší Sudety.

O snížení odvodů jsme spolu mluvili už v rozhovoru v roce 2017, kdy jste byl krajským lídrem pro sněmovní volby. Také byla řeč o tom, že jste jako ministr zemědělství připravil materiál, díky němuž budou do odlehlých lokalit směřovat malé investiční pobídky pro OSVČ i mikro a malé podniky a podpora úvěrů na podnikání. Toto funguje?

Nefunguje, protože vyloženě podpora úvěrů pro malé podniky není legislativní záležitost. To je otázka rozhodnutí vedení kraje. Už osm let jsem tady s přestávkou roku a půl krajským opozičním zastupitelem. A když jsem to navrhl, tak na to dnešní vedení kraje ve složení ANO, ČSSD a ODS nereagovalo. Stejně jako když jsem před zhruba čtvrtrokem navrhl kvůli dopadům koronaviru podporu podnikatelům v regionu. Také se nic nestalo.

V programu máte i dokončení páteřních cyklostezek v kraji. Také o nich jsme spolu mluvili už před třemi lety. Řekl jste, že je potřebujeme nejen pro turistiku, ale i pro dopravu lidí do práce. Jako vzor jste zmínil Rakousko či Holandsko a doplnil, že tady stále nemáme cyklostezkou propojený trojúhelník Prostějov, Přerov a Olomouc. To se stále nepodařilo. Proč?

Ať nejsem jen kritický. Finance se do cyklostezek nasměřovaly, s podporou kraje se jich začíná stavět hodně. Ale z páteřní cyklotrasy, o níž se bavíme už několik let, není prakticky hotové nic. Neměla by to ale být jen spojnice těchto tří měst, kraj by měl směřovat k tomu, aby měl opravdovou páteřní síť kvalitních stezek mezi všemi většími městy. Je v ní stále větší potenciál.

Jak to?

Díky rozvoji elektrické cyklodopravy. Když jsme se o tom bavili před těmi třemi lety, nevnímal jsem, že by se mohla tak rozšířit. A to i mezi seniory. Ti jsou dnes díky elektrokolům či elektrotrojkolkám mnohem mobilnější. Síť cyklostezek se tak musí budovat i s dostatečnou kapacitou, pro kraj bude velice důležitá.

Teď jsme se bavili o věcech, o nichž byla řeč už v roce 2017, i o těch, jež se ať už z jakéhokoli důvodu nepodařilo prosadit. Vše je zdlouhavé a náročné a vy přitom slibujete za čtyři roky výrazně posunout náš region v žebříčku krajů. Je to tedy v tomto kontextu skutečně splnitelné?

Splnitelné to je. Když se třeba bavíme o těch cyklostezkách. Jde o investice, které vytváří zakázky a pracovní místa u zdejších firem, to nejsou velké stavby, jež by dělaly nadnárodní holdingy. Ale já se často bavím se starosty a oni mi říkají, ten projekt máme nachystaný, máme vykoupené pozemky, ale nezbyla na nás krajská dotace. A když vidím, na co rada kraje rozdává peníze v rámci takzvaných významných projektů... Často jsou to naprosto nesmyslné věci jako marketing či PR pro vedení kraje. Radní tímto způsobem rozdali skoro 90 milionů korun. Kdyby jen polovina šla do cyklostezek, jsme mnohem dál.