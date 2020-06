V Uničově se koronavirem nakazil učitel, druhý stupeň odložil start výuky

„Ano, na škole se vyskytl covid-19. Je to nepříjemné, ale v tomto období celkem pochopitelné,“ napsal na web školy ředitel Svatopluk Vlk.

„Ačkoliv se naši žáci i někteří zaměstnanci prokazatelně setkali s pozitivní osobou, jsou všichni testovaní žáci i většina zaměstnanců školy po prvním testování negativní,“ dodal.

Podle ředitelky protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje Růženy Haliřové učitel uničovských deváťáků neměl klinické příznaky, ale vyšel jako pozitivní kontakt nakaženého z jiného kraje.

„Všichni, kdo byli podle klasických opatření a postupů ve škole trasováni a testováni, byli negativní. Uvidíme, jak dopadnou druhé odběry. Vzhledem k nastaveným interním opatřením na školách je ale situace pod kontrolou, šíření nákazy se nebojíme,“ uvedla epidemioložka.

V Olomouckém kraji jde o první a zatím jediný případ nákazy na základních školách, podle Haliřové není nutné zařízení zavírat. Uklidňuje i rodiče, kteří se podle ní nemusejí obávat.

„Není to nic, co by kráčelo proti současnému rozvolňování protiepidemických opatření. Takové ojedinělé případy se stávat budou,“ podotkla.

Nakažení žáci dostanou náhradní termín přijímaček

Testování musela podstoupit jen jedna skupina žáků deváté třídy, kterou nakažený pedagog vyučoval. Ti, kteří budou mít negativní i kontrolní test, se budou moci zúčastnit 8. června přijímacích zkoušek na střední školy. Ti, kdo neprojdou, dostanou náhradní termín zkoušek 23. června.

Výuka na první stupni pokračuje bez omezení, zahájení dobrovolné prezenční výuky druhého stupně škola odkládá do doby, než budou známy výsledky kontrolního testu. Bezpečnostní a hygienická opatření pokračují ve stávajícím režimu, podle ředitele Vlka jsou dostatečná.

„Jak jsme sami pocítili, možnost získání této nemoci je prostě vysoká a číhá kdekoliv. A ne každý, kdo se s takovou osobou setká, nemoc získá. Je to věc imunity a momentálního zdravotního stavu,“ poznamenal ve svém vyjádření na internetu.

„Přeji všem, kteří stojí při nás, ale i těm, kteří nás kritizují, aby se do podobné situace zkrátka nedostali. Je to velmi snadné,“ dodal.