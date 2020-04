Za pořezání batolete lyžařskou brankou nikdo vinu nenese, uzavřela policie

„Policisté v těchto dnech ukončili prověřování události. Po vyhodnocení všech získaných informací rozhodli, že nedošlo k žádnému protiprávnímu jednání v podobě trestného činu či přestupku,“ uvedla policejní mluvčí Jiřina Vybíhalová.

Špatně upevněná lyžařská branka zranila ve skiareálu v Koutech nad Desnou batole procházející s otcem u lyžařské školy.

Ani ne dvouletého chlapce zranila branka v poslední den minulého roku kolem třinácté hodiny v Koutech nad Desnou v prostoru lyžařské školy provozované jednou z firem působících v tamním skiareálu.

„Kvůli nedostatečné sněhové pokrývce a naprosto katastrofálnímu přidělání lyžařských branek došlo při poryvu větru k uvolnění jedné z nich. Bohužel jsem zrovna v ten moment procházel okolo se synem a branka mu velmi ostrým hrotem velkou rychlostí vletěla přímo do obličeje, kde způsobila velkou tržnou ránu, která musela být operována,“ popsal v lednu otec dítěte.

Ten zveřejnil na začátku ledna na Facebooku výzvu, v níž hledal svědky a především videa či fotografie dokumentující stav místa. Totéž následně udělala i policie.

Když totiž otec podle svých slov přestal věnovat plnou pozornost zajištění pomoci dítěti a poslal kamaráda po necelé hodině zdokumentovat místo události, branky už byly uklizené, a firma následně jakoukoliv zodpovědnost za úraz odmítla.

Dítě absolvovalo operaci v celkové anestezii. „Ponese si celoživotní vzpomínku ve formě jizvy, která je větší než jeho pusa. Stačilo navíc pár centimetrů, mohlo ho to trefit do oka nebo do krku, a všechno mohlo být úplně jinak,“ podotkl v lednu otec.