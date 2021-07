Zmije kousla desetiletého chlapce do krku, letěl pro něj vrtulník

Kvůli špatné dostupnosti přiletěl pro uštknutého chlapce záchranářský vrtulník, který jej přepravil do olomoucké fakultní nemocnice.

„Byl převezen ve stabilizovaném stavu,“ sdělila mluvčí krajské záchranky Lucie Mikisková.

Zmije chlapce kousla do krku. „Jeho matka okamžitě zareagovala a snažila se mu pomoci a ošetřit ho. Došlo i na pokus o vysávání rány ústy, což se ale dnes už nedoporučuje,“ popsala Lucie Mikisková.

Podle ní je důležité uštknutého stabilizovat, uklidnit a případně místo uštknutí chladit, přivolat záchranku a řídit se pokyny operačního střediska. Jívová leží ve špatně dostupném terénu, kvůli rychlosti proto zvolili záchranáři přepravu helikoptérou.

Podle serveru Denik.cz, který na událost upozornil, lidé našli zmiji na zahradě v bazénu. Hada dostali ven, zmije poté na chlapce zaútočila, když děti hada pozorovaly.

Lékaři vyhodnotili hochův stav jako stabilizovaný, takže ani nerozhodli o aplikaci antiséra,“ uvedl mluvčí Fakultní nemocnice Olomouc Adam Fritscher.

„Chlapec byl na pozorování na dětském oddělení na pozorování. Jeho stav umožnil propuštění,“ řekl dnes mluvčí nemocnice.

Zmije kousne jen výjimečně

Herpetolog Ivan Zwach uvedl, že zmije uštkne jen výjimečně. „Jde o velmi klidného živočicha. Člověk na ni musí stoupnout, sednout nebo projít těsně kolem a polekat ji,“ popisuje herpetolog.

Když kousne, nemusí to podle Zwacha znamenat, že zmije „pustila“ do rány jed.

„Může kousnout bez použití jedových zubů nebo může do rány uvolnit jen zbytkový jed. Plnou dávku do rány uvolní jen zřídka. Je to podle míry podráždění a ohrožení,“ vysvětlil.

Ranka bez použití jedových zubů se dá poznat podle toho, že vypadá jako dvě řady červených teček. Když zmije použije jedové zuby, vytvoří se kolem červené tečky bílá vystouplá ploška. Čím je jedu více, tím je ploška větší.