Za brutální vyvraždění tří členů rodiny dostal muž doživotí, ubodal je noži

Tehdy devětadvacetiletý muž se na masakr, k němuž se přiznal, vyzbrojil dvěma vojenskými bojovými noži, jejichž čepele byly dlouhé kolem dvaceti centimetrů. Rovněž si důkladně zmapoval, jak probíhá běžný den ostatních rodiny ve společné domácnosti.

Po odchodu otce do práce tak nejprve zaútočil na svého třiadvacetiletého bratra, kterému zasadil asi osmdesát bodných a sečných ran. Obdobným způsobem napadl i jednadvacetiletou sestru, když se vrátila z venčení psa. Té podle žalobkyně zasadil 104 ran.

Nakonec zaútočil na sedmapadesátiletého otce, který se vrátil z práce. Ten se pokusil utéct, pachatel ho však pronásledoval a venku před domem jej ubodal. Podle žalobkyně mu zasadil 66 ran.

Ušetřil pouze svou nejmladší, sedmnáctiletou sestru, kterou pod pohrůžkou donutil, aby se svlékla do spodního prádla, vzal jí mobil a zamkl ji na toaletě. Toto počínání bylo kvalifikováno jako vydírání, za které byl muž rovněž odsouzen.

Všichni tři ubodaní zemřeli na vykrvácení. „Poškozené opakovaně bodal, způsob provedení lze označit za zvlášť surový, v případě sestry za trýznivý,“ uvedla už dříve žalobkyně.

Ubližovali mi, tvrdí o zavražděných odsouzený

Motivem činu byly podle odsouzeného problémy v rodině. Kriminalistům muž po zadržení řekl, že se rozhodl členy rodiny potrestat za to, jak se k němu chovali. Podle něho mu totiž ubližovali.

„V rodině jsme měli spory. Spáchal jsem to, co jsem spáchal. Všechny tři jsem nenáviděl stejně. Několik let mě bezdůvodně uráželi, chtěli mě vystěhovat. Vnitřně mě to velmi štvalo a uráželo. Nešlo se ovládnout,“ přiblížil už dříve muž, co ho k činu vedlo.

Přeživší sestra to ovšem viděla trochu jinak. „Vycházeli jsme spolu dobře, ale Marek se od asi patnácti let začal izolovat. Nekomunikoval, nepřispíval na domácnost, spíše škodil. Byl bezohledný, nikdy po sobě neuklidil, nikde nepracoval, školu nedokončil a byl doma. Byl sebestředný, zajímal se jen o sebe. Prý jsme mu zničili život, ale proč, to nikdy neřekl,“ shrnula.

Dle znalců neumí přijímat a projevovat emoce

Do ostatních členů domácnosti podle jejích slov strkal, chytal je pod krkem, pouštěl se s nimi do konfliktů. Jednou dokonce držel pod krkem nůž i jejich matce.

V minulosti rodina musela řešit také mužovu závislost na alkoholu, rovněž se potýkala s tím, že později prodal podíl na domu po zemřelé matce lichvářce a snažili se sehnat peníze na jeho odkoupení zpět.

Psychický stav obžalovaného posuzovali dva znalci a oba došli k závěru, že netrpí schizofrenií či jinou závažnější duševní chorobou. Projevila se u něj jen schizoidní porucha osobnosti. To znamená, že je člověk chladný ke svému okolí a neumí přijímat ani projevovat emoce.

„Tato porucha osobnosti ale nijak neovlivňuje rozpoznávací schopnosti člověka, byl si moc dobře vědom toho, co dělá,“ vylíčil psychiatr Petr Nedoma.

Trojnásobný vrah při své výpovědi na začátku procesu řekl, že svého činu lituje a dnes už by to neudělal. „Dalo se to vyřešit jinak. Za ty důsledky to nestojí ani náhodou,“ vypověděl. Podle jednoho ze znalců ale spíše než svých obětí lituje sám sebe.