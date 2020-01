Olomoucká univerzita pozastavila kvůli koronaviru příjezd studentů z Číny

Čeští studenti v Číně Na studijní pobyty do Číny odjely v podzimním semestru desítky českých studentů. Pobývali v různých částech Číny. Ministerstvo školství jich přes různé programy spolupráce vyslalo 90. Pokud by se v souvislosti se šířením nového koronaviru rozhodli navrátit domů, úřad jim poskytne pomoc. Studentům doporučuje sledovat informace ministerstva zahraničí. Některé vysoké školy. mezi nimi i ta olomoucká, vyzvaly své studenty a zaměstnance, aby nyní do Číny nejezdili. Zdroj: ČTK