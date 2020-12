Právnička chtěla pár údajů o počtech úmrtí, vnitro za ně žádalo 28 tisíc

„Chtěla jsem vědět, kolik lidí zemřelo v jednotlivých letech od roku 2010 do současnosti, abych si mohla porovnat, jak je to skutečně se zemřelými v minulých letech a letos a jak je letošek ovlivněn koronavirovou pandemií,“ vysvětlila Hamplová.

Tato data shromažďuje například Český statistický úřad, přesto se mohelnická advokátka rozhodla požádat o pomoc ministerstvo vnitra.

„Šlo mi o to získat oficiální informaci od instituce, která spravuje agendu obyvatel. A zároveň jsem si chtěla otestovat, jak státní správa funguje,“ zdůvodnila Hamplová.

Odpověď na žádost o informace jí přišla po třech dnech. Dopis z ministerstva vnitra ji varoval, že jde o velmi náročnou záležitost a odpověď, kterou by úředníci museli připravit, by přišla na téměř třicet tisíc korun.

„Musím přiznat, že mě to zaskočilo. Zkusila jsem si tu informaci vytáhnout z údajů statistického úřadu a trvalo mi to půl hodiny. Nechápu, proč na ministerstvu vnitra chtěli za oficiální odpověď tak vysokou částku,“ diví se Hamplová.

„Odbor centrální evidence informačních systémů ministerstva vnitra je technickým správcem a provozovatelem informačního systému evidence obyvatel a vzhledem k technické náročnosti Vašeho požadavku jsme provedli kalkulaci vynaložených nákladů na poskytnutí požadovaných informací,“ píše se v odpovědi, kterou vyřizoval úředník Josef Tvrzský a podepsal ředitel odboru František Varmuža.

Dohledání několika čísel mělo zabrat 85 hodin práce

Odbor vyčíslil dobu na vyřízení žádosti Hamplové na deset dnů. Při hodinové sazbě 340 korun tak celková částka činí 28 900 korun, podle ministerstva by na jejím vyřizování strávil úředník dlouhých 85 hodin.

„Dáváme tedy na zvážení, zda trváte na vyřízení Vaší žádosti o poskytnutí informací o evidovaném počtu zemřelých na území České republiky za částku 28 900 korun,“ píše se v dopise.

To Hamplová odmítá. „Vypadalo to, jako by si ze mě někdo dělal legraci. Vždyť šlo o úplně jednoduchou záležitost. Musím říct, že považuji za nehoráznou jak formu odpovědi, tak vypočítané náklady.“ Podle ní deset čísel vytažených ze statistiky takovou hodnotu nemá.

„Kdyby si naúčtovali tisíc, patnáct set korun, tak to ještě vezmu. Napadlo mě, jak to asi na ministerstvu vypadá, když vyřizování tak jednoduché věci trvá tak dlouho a je tak drahé,“ komentuje Hamplová.

Ministerstvo mělo žádost odkázat na ČSÚ, míní expert

Poradce pro otevřenost veřejné správy a ochranu soukromí Oldřich Kužílek uvedl, že ministerstvo mělo vyřídit žádost Hamplové tak, že ji odkáže na informace zveřejněné Českým statistickým úřadem (ČSÚ). Hamplová totiž nepožadovala žádná specifická data, ale obecný údaj o počtu zemřelých.

„Je velmi nedůvěryhodné, že by informační systém evidence obyvatel nedovedl tento údaj velmi snadno poskytnout. Dále je nepřijatelné, aby ministerstvo vnitra nepostupovalo podle zákona, když zaslalo jakousi neformální odpověď uvádějící údajné náklady. To je pochybná a nejspíš bezdůvodná cesta,“ sdělil Oldřich Kužílek.

Podle něj je nesmyslné, že by bylo kvůli žádosti Hamplové potřeba provádět složité operace.

„Reakce ministerstva vnitra se dá považovat za úmyslně obstrukční jakýsi ‚canc‘ mimo zákon s účelem odstrašit žadatelku. Nebo ukazuje fatální amatérismus ministerstva, které má zákon o svobodném přístupu informací ve své gesci,“ doplnil poradce.