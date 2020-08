Města už kvůli koronaviru přišla o stovky milionů, odkládají investice

„Příjmy městského rozpočtu mají výpadek kolem sta milionů korun, jde hlavně o daňový výpadek,“ potvrdil náměstek primátora Olomouce Otakar Bačák. Propad město nahrazuje navýšením kontokorentního úvěru a úsporami v provozu a investicích.

Kvůli krizi okolo koronaviru radnice řadu akcí pozastavily nebo přesunuly na příští rok. Olomouc, která patří k nejzadluženějším městům v České republice, již odložila začátek budování další části tramvajové tratě na Nové Sady. Celkem investice proškrtala o 40 milionů korun.

„Zůstává vybudování koordinovaného tahu na Foerstrově ulici, protipovodňová opatření, cyklostezky, opravy škol, dopravní napojení u úřadu práce, dokončení kanalizace v Opletalově ulici nebo oprava mostu přes Bystřici v Masarykově ulici. Většinou se jedná o stavby, které již byly zahájeny a musí se dokončit,“ vysvětlil Bačák.

Sám už dříve v rozhovoru pro MF DNES zmínil, že vedení města mimo jiné zvažuje i prodej majetku.

Prostějov zatím odložil investice za více než 25 milionů korun. „Rada vyhodnotila seznam letošních plánovaných investičních akcí a rozhodla některé přesunout do příštího roku. Schválit to musí ještě zastupitelé,“ potvrdil primátor František Jura.

Jde například o rekonstrukci kuchyně Národního domu, regeneraci sídliště Moravská, parkoviště ve Vrahovické ulici nebo opravu hasičské zbrojnice v okrajové části Domamyslice.

„Také Kino Metro si bude muset počkat na rekonstrukci sociálních zařízení. Zpracovává se projektová dokumentace, termín se však kvůli epidemii prodloužil,“ dodal Jura.

Šetří se i na provozu, omezují se školení či nákupy

V Přerově podle náměstkyně primátora Hany Mazochové schválili úspory v provozu ve výši 15 milionů korun. Za první pololetí letošního roku pak zastupitelé souhlasili se snížením daňových příjmu o 50 milionů a pozastavením řady akcí.

„Jedná se o rekonstrukci chodníku v přerovské ulici U Rybníka, rekonstrukci smuteční síně městského hřbitova, modernizaci Základní školy Trávník, opravu dětského hřiště v ulici Petřivalského nebo o druhý most v přerovské místní části Žeravice v ulici U Stadionu,“ shrnula Mazochová.

Šumperští zastupitelé odsouhlasili úsporný balíček ve výši 57 milionů korun. Město dokončí rozestavěné akce, jako je například přestupní terminál nebo plavecký areál, zbytek prozatím posune do dalšího období. Jde o opravy škol, školek, silnic a chodníků, opravu budovy textilní manufaktury, přípravu průmyslové zóny, protipovodňová opatření nebo regeneraci sadů 1. máje.

„Podle prognóz analytiků má mít město v letošním roce propad v příjmech zhruba 80 milionů korun a zatím se tyto prognózy bohužel naplňují,“ sdělila mluvčí šumperské radnice Soňa Singerová.

Razantně se proto šetří i na provozu. Omezena byla školení a jazykové kurzy pro zaměstnance, dále město zredukovalo nákupy nábytku nebo automobilů, pokrátilo dotace neziskovým organizacím kvůli akcím, které se v době restrikcí neuskutečnily, a stoplo demolice, průzkum památek, opravy bytů a nebytových prostor či výkupy pozemků.

Města netrpělivě vyhlížejí slíbenou vládní pomoc

O jedenáct milionů korun méně než loni získal z daní za prvních šest měsíců i Jeseník.

„Zastupitelstvo schválilo snížení příjmů o téměř 30 milionů korun a úspory v provozu ve výši 7,6 milionu. Podle současného odhadu celkový pokles za rok 2020 nepřesáhne 40 milionů korun,“ doplnil mluvčí radnice Richard Kapustka.

Výpadek město pokrývá z rezerv nebo dodatečného prodeje majetku. Odložit do příštího roku muselo multifunkční hřiště s ledovou plochou. Velká města i menší obce nyní netrpělivě vyhlížejí slíbenou vládní pomoc.

„Příspěvek se odvíjí od počtu obyvatel a pro Olomouc to znamená minimálně 120 milionů korun. Měli bychom ho obdržet na přelomu srpna a září. To časově zapadá do fakturací za přesunuté akce a dokončené investice a opravy, které byly časově také posunuty,“ shrnul situaci olomoucký náměstek primátora Bačák.