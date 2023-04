Filharmonici v Olomouci při koncertu pod širým nebem doprovodí české hvězdy

„Na pódiu se v průběhu jediného večera představí Moravská filharmonie Olomouc v plné velikosti a síle. V počtu více než 65 hráčů doprovodí zpěváky i s jejich kapelami,“ láká ředitel Moravské filharmonie Olomouc Jonáš Harman.

„To vše dělá z koncertu jedinečnou událost v rámci celé naší země, nikde jinde totiž posluchači nebudou mít příležitost slyšet naživo tolik atraktivní a pestré hudby v jednom večeru,“ dodává.

Festival tak nabídne unikátní zážitek v podobě spojení klasického orchestru s pestrými hudebními žánry, a to vše pod širým nebem.

„Olomouckému publiku přivezeme nezapomenutelnou muziku Vojty Dyka, oblíbeného Janka Ledeckého i velký hlas Evy Urbanové. Vzdáme také hold Karlu Gottovi jeho písněmi v podání Bohuše Matuše,“ dodala za organizační tým Iveta Gronská.

Zazní například Stokrát chválím čas či Jdi za štěstím. Fotbalovým stadionem se ponesou rovněž skladby Proklínám nebo Právě teď od Janka Ledeckého, Bohemian Rhapsody a The Show Must Go On od kapely Queen a mnoho dalších pod taktovkou dirigentů Jana Kučery a Hanze Sedláře.

Večerem bude provázet moderátorka, herečka a novinářka Emma Smetana. Organizátoři se při výběru interpretů zaměřili na ty, kteří už zkušenost s velkým orchestrem mají.

„Před koncertem se bude konat i generální zkouška, ale také zkouška přímo v budově Moravské filharmonie Olomouc, kde se doladí vše potřebné,“ doplnil za organizátory Marek Berger.

Stadion bude hostit koncert po dlouhé pauze

Výjimečný hudební večer bude hostit Andrův stadion v Olomouci, kde se koncerty v posledních letech nekonaly.

Festival filharmonie Olomouc Kdy: pátek 9. června od 19 hodin

Kde: Andrův stadion Olomouc

Program:

19:00 Slavnostní zahájení v podání Moravské filharmonie Olomouc

19:15 – Eva Urbanová

19:30 – Bohuš Matuš

20:00 – Janek Ledecký s kapelou

21:00 – Eva Urbanová a Barock

21:30 – Vojtěch Dyk

22:15 – předpokládané ukončení programu

„Jediným bylo vystoupení kapely Kabát před mnoha lety. Letošním společným záměrem města Olomouce, Sigmy i filharmonie, tedy v podstatě celého realizačního týmu, je veřejnosti ukázat, že i ryze fotbalový stadion může být místem pro jedinečný kulturní zážitek,“ uvedl Berger.

„Snahou klubu je využít Andrův stadion i ke kulturním účelům, zvláště v období letní sportovní přestávky, která k tomu doslova vybízí,“ sdělil za SK Sigma Olomouc Jiří Ficner.

Open-air festival si nenechá ujít třeba Eva Nováková z Olomouce.

„Jsem naprosto nadšená, že se něco takového koná přímo v Olomouci. Těším se na to, jak se propojí filharmonie s vystupujícími zpěváky a vytvoří něco opravdu úchvatného. Bude to určitě zážitek,“ svěřila se.

Lístky, jejichž cena se pohybuje od 990 do 2 990 korun, jsou k dostání v síti Ticketportal, Olomoučané si je mohou koupit i v turistickém a informačním centru v podloubí radnice.

„Lidé si zvykli kupovat lístky krátce před koncerty, v tuto chvíli jsme s prodejem spokojení,“ shrnula Gronská.

Akce podpoří zahradu hospice bourající tabu

Část výtěžku ze vstupného poputuje na projekt Otevřeme zahradu hospice na Svatém Kopečku u Olomouce. Vzniknout by tam měla zahrada pro klienty, počítá se i s přístupem pro veřejnost a samoobslužnou kavárnou.

Projekt navržený studiem renomovaného architekta Miroslava Pospíšila bude stát okolo třiceti milionů korun, k jeho vzniku hodlá už nyní přispět řada dobrovolníků i organizací.

„Nechceme, aby starší lidé a umírající byli ve společnosti tabu, protože když se pak lidé do podobné situace dostanou, často vůbec nevědí, co dělat a kam zajít,“ vysvětlila ředitelka hospice Marta Šťastná.

Formou pootevřené zahrady by proto téma odchodu ze života chtěla přiblížit veřejnosti. Podporu při vybudování zahrady podle ní přislíbilo i Moravské divadlo nebo olomoucká zoologická zahrada. Celkově by přestavba a revitalizace zahrady měla trvat tři až pět let.