Příval cizinců ani kamionů nehrozí, uklidňuje Amazon obce z Přerovska

Když se zástupci samospráv sešli na tovačovském zámku před měsícem, byla atmosféra napjatá. Představitelé globálního internetového obchodu se totiž předem omluvili, a chyběly tak informace z první ruky.

Možnost diskutovat obavy o bezpečnost nebo dopad na místní ekonomiku přišla až minulý týden. Asi největším tématem bylo možné zvýšení provozu nákladních aut na krajských cestách.

„Kamiony od nás budou jezdit do Rakouska, Polska, Německa. Budou mířit do center, odkud se rozvážejí balíčky. Nevidím důvod, proč by řidiči měli jezdit jinudy než po D1,“ zdůrazňoval několikrát generální manažer Amazonu v Česku Michal Šmíd výhodu blízké dálnice.

Nastínil i systém rozvážení zboží, v němž kojetínské centrum nebude místem, odkud by mířily dodávky ke dveřím zákazníků. Pokud si tedy například někdo z Olomouce objedná věc právě v největším e-shopu na světě, přijede k němu odjinud. Náklad budou pro Amazon vozit nasmlouvaní dopravci, přesné trasy ale zatím nejsou naplánované.

„Nemohu garantovat, že každý kamion pojede po D1, ale v opačném případě by nestíhal termíny,“ řekl Šmíd.

Na kamiony by se mohlo dohlížet přes GPS

Dosavadní zkušenost obcí s těžkými kamiony, které jim ničí silnice, je ale špatná a samosprávy jsou proto k podobným prohlášením skeptické.

„Garantuji, že kamiony budou jezdit po našich cestách,“ reagovala třeba starostka Chropyně na Kroměřížšku Věra Sigmundová.

„Na Přerovsku máme obrovsky negativní zkušenost, kdy jsme měli systém dopravního značení, ale zahraniční kamiony ho ignorují. Cesty na to nejsou stavěné,“ připomenul krajský náměstek pro dopravu Michal Zácha z Přerova.

Hejtman Josef Suchánek následně společnost Amazon vybídl, ať po spuštění provozu udělá s odstupem kontrolu, kudy nákladní auta jezdí. Podle Šmída by to díky systému GPS v autech neměl být problém.

Místní obyvatelé v této souvislosti připomenuli nedávnou dohodu s automobilkou Škoda Auto. Pro tu najaté firmy vozily auta na odstavnou plochu letiště v Bochoři, po jednáních se však začaly vesnicím vyhýbat a volit jinou trasu.

Pětimiliardovou budovu bude Amazonu pronajímat skupina Accolade, pro niž ji staví developer Panattoni. Podle lidí žijících v okolí se měly firmy zachovat jako soused, který se rozhodne stavět a přijde o tom ostatním říct. Mohlo se tak předejít nedorozuměním.

„Nikdo nic netutlal. K našemu projektu se vyjadřovalo šestadvacet dotčených orgánů státní správy, na úředních deskách viselo rozhodnutí dohromady 160 dní. Komunikovali jsme s tím, s kým podle zákona máme,“ argumentoval ředitel developerské investiční skupiny Accolade Milan Kratina.

Dva tisíce zaměstnanců musí mluvit česky

Na tříhodinové schůzce se probíralo i dojíždění celkem dvou tisíc zaměstnanců do práce a jejich skladba. Michal Šmída opakovaně odkazoval na provozní model prvního distribučního centra v Dobrovízi u Prahy, otevřeného před sedmi lety.

Pětaosmdesát procent tamních zaměstnanců dojíždí označenými autobusy Amazonu, většina parkovacích míst pro osobní auta zůstává nevyužitá, svoje parkoviště mají i řidiči kamionů.

Ani v Kojetíně Amazon nepočítá, že by zaměstnanci zabírali výraznější část z téměř sedmi set stání. Protože půjde o lidi z okolí, budou je na směny tvořené osmi sty pracovníky vozit zhruba dvě desítky autobusů.

„Agenturní zaměstnanci bydlí ve svých lokalitách, odkud je svážíme,“ vyvracel Šmíd, že by měly vznikat ubytovny pro zahraniční dělníky. „Všichni u nás musí mluvit česky,“ dodal.

Šéf českého Amazonu odpovídal i na podrobnější dotazy. Zaznělo tak například, že ordinace závodního lékaře bude v budově a firemní školka není v plánu. S využitím letiště v Bochoři se nepočítá a pokud bude zájem, lze s Českými drahami otevřít jednání o možném obnovení osobních vlaků z Tovačova.

Budova s životností nejméně třicet let na jižním okraji Kojetína, kde je od roku 1869 průmyslová oblast, je téměř hotová. Otevřít má příští rok. Amazon jednotlivá patra osazuje nejmodernějšími roboty, kteří mají lidem usnadňovat práci.