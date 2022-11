Stavba mohelnické knihovny vázne, penále však firmě za průtahy nehrozí

Nová budova vedle radnice v ulici U Brány má kromě odpovídajících prostor knihovny nabídnout třeba i podzemní garáže. Místní však budou dál chodit do dlouhodobě nevyhovující knihovny a navíc složitě obcházet zablokovanou ulici.

Lidi z okolí stavby teď ovšem nejvíc trápí to, že stojící a přitom dlouho nepoužívaný jeřáb blokuje průchod z nedalekého sídliště. Na náměstí se tak musí chodit oklikou, a to už téměř rok.

„K odstranění jeřábu může dojít až po dokončení hrubé stavby,“ vysvětlil starosta Pavel Kuba. Původně měl být pryč do konce roku, to už se však jeví jako málo pravděpodobné.

„Teď je tam jen díra a jeřáb. Průchozí to není,“ shrnul zastupitel Tadeáš Bača, jenž je ke stavbě skeptický.

„O pokračování se mluví již několik měsíců, ale nic se neděje. Že se mělo začít dnes? To je pro mě nová informace. Pokud se jako zastupitelé neptáme, nic se nedozvíme,“ kritizoval včera.

Chybí Ukrajinci

Stavba nové knihovny, která měla být hotová na konci dubna příštího roku, začala loni na podzim. Po zimní přestávce ovšem najatá firma Eurogema k pokračování prací doposud nenastoupila.

„Argumentovali odlivem erudovaných sil na Ukrajinu, kde vypukla válka. Většina dělníků, kteří byli schopni provést potřebné práce, totiž pochází odtamtud,“ vysvětlil Kuba.

Redakce se firmu pokusila kontaktovat s žádostí o vyjádření, ta však na SMS ani e-mail nereagovala.

Mohelnická radnice se pokusila situaci řešit tím, že zajistila nového subdodavatele, firmu Neol-stav. Ta měla dodat materiál, aby se mohlo začít stavět.

Eurogema však nesložila požadovanou pětimilionovou zálohu. To měla původně udělat do prvního listopadu, pak dostala další termín do minulé neděle.

Kritici připomínají nestandardní výběrové řízení i smlouvu

Starosta uvedl, že ho obchodní a výrobní ředitel Eurogemy ujistil, že k zaplacení dojde, respektive že první polovinu už Neol-stav obdržel v polovině minulého týdne. Jak se však ukázalo, nestalo se tak.

„Vztahy mezi firmami nebudu komentovat. My jsme ve všech směrech připraveni nastoupit, ostatně je to i v našem zájmu. Čekáme jen na to, až druhá strana splní své závazky,“ uvedl jednatel Neol-stavu Oldřich Nešpor.

„Pokud se tak nestane do konce tohoto týdne, budeme muset situaci řešit jinak,“ navázal Kuba. Podle něj ale město nemůže Eurogemě vypovědět smlouvu dřív než na přelomu ledna a února, jinak by to firma mohla právně napadnout.

Smlouva navíc neobsahuje žádné sankce za zpoždění či nedokončení a po případném rozvázání by radnice musela vypsat nové výběrové řízení.

„A to už je na zvážení, jestli se to ekonomicky vyplatí, nebo bude lepší vše zakonzervovat a počkat, až budou ceny příznivější,“ komentoval to Bača. Město totiž na stavbu nezískalo žádnou dotaci, takže ji celou platí ze své kasy.

Město nemělo v soutěži na výběr

Ve výběrovém řízení zprvu figurovaly dvě firmy, po odhlášení jedné z nich ale zůstala pouze Eurogema.

„Trošku se obávám, že si ji město dostatečně neprověřilo,“ podotkl Bača. Podle něj se navíc upustilo od původně schváleného projektu, v němž měla být knihovna propojená s radnicí.

„Do posledního patra měl být zaveden výtah, což by radnici učinilo bezbariérovou. To ovšem nebude. Problém spatřuji už v samotném projektu, který neodpovídá tomu, co město potřebuje,“ míní zastupitel.

Postup města v celé záležitosti se nelíbí třeba ani předsedovi kontrolního výboru Luďku Pivoňkovi.

Radnice totiž v předminulém volebním období, avšak stále za starostování Pavla Kuby, nevypsala architektonickou soutěž ani poptávkové řízení, což označil za nestandardní.

„Přitom se podobné projekty měly projednávat i schvalovat veřejně, na základě čehož by se pak i stavělo. V případě knihovny ovšem konala jen městská rada,“ doplnil Pivoňka.