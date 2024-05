Kastnerovy perokresby vrátí návštěvníky do ulic Šumperka před dvě stě lety

15:04

Jedinečnou šanci nahlédnout do ulic Šumperka 40. let 19. století tak, jak je zdokumentoval na svých perokresbách rodák Jan Evangelista Kastner, mají návštěvníci šumperského muzea. Nemusí přitom ani přijít na prohlídku. Do historie je zavede unikátní virtuální expozice, kterou muzeum otevřelo při příležitosti 200 let od narození autora.