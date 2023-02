Oblíbený ředitel školy musí znovu na konkurz, rodičům se rozhodnutí nelíbí

Prohlášení ředitele olomoucké Základní školy Svatoplukova o vypsání výběrového řízení na jeho místo znejistilo rodiče dětí stejně jako zaměstnance.

Na populárního Jiřího Vymětala se totiž před koncem jeho šestiletého funkčního období vztahuje nový přístup radnice, která začala kromě bodování také vypisovat takzvané rekonkurzy. I vzhledem k vysokému skóre v profesním hodnocení to ředitel označil za vyjádření nedůvěry.

Město uklidňuje, že neusiluje o plošné vyhazovy, ale chce mít možnost posouvat stagnující školy.

Ředitel roku v nejistotě

V polovině ledna se sešla hodnoticí komise, která Vymětalovi za odbornou, řídicí a pracovní činnost udělila hodnocení v průměru 1,43, což znamená nadprůměrné plnění.

Jiří Vymětal ■ Učil český jazyk, dějepis, občanskou a hudební výchovu na školách v Horce nad Moravou a v Nemilanech.

■ Jako ředitel vede ZŠ v Olomouci-Řepčíně.

■ V roce 2015 získal ocenění pro nejlepší učitele Olomouckého kraje, vyhrál také anketu Ředitel roku.

Radní pak dostali doporučení potvrdit ho do dalšího funkčního období.

„Rada se ovšem na svém jednání 24. ledna rozhodla nerespektovat doporučení hodnoticí komise a vyhlásí na post ředitele naší školy konkurzní řízení. Situace je pro mě a zaměstnance školy nepříjemná, pociťujeme nejistoty, jsme však uklidňováni, že se jedná o formalitu a ze strany zřizovatele nový transparentní systém,“ uvedl ředitel o tři dny později na facebookovém účtu školy.

Připomenul, že ze Svatoplukovy se pod jeho vedením stala prestižní škola s celorepublikovým renomé a řadou ocenění, na niž se každoročně snaží dostat své děti i rodiče z nespádových obvodů. Ostatně Vymětal získal za školní rok 2018/19 celostátní titul Ředitel roku.

Prohlášení bylo původně kritičtější, po několika hodinách ho zmírnil: „Nerad bych rozpoutal nepokoj. Zachovejme klid. Věřme, že si město směru a chodu Svatoplukovy cení a uchová jej.“

Rodiče mezitím začali řediteli vyjadřovat podporu. Objevovaly se vzkazy jako „Škola je úžasná, děti jsou v ní šťastné, vedení je skvělé a rozhodnou takto?“ nebo „Mně je z toho zle, můžeme vás nějak podpořit? To si nemůžeme nechat líbit!“.

Politika města

Náměstek primátora pro školství Viktor Tichák (ProOlomouc a Piráti) vidí záležitost jako nedorozumění a nešťastnou shodu náhod. Podle jeho slov po jednání rady Vymětala po telefonu o všem informoval, tedy i o novince v podobě výběrových řízení po šesti letech.

„Je to součást politiky rady města. Pan ředitel Svatoplukovy bohužel nešťastně spadl do starého i nového systému, ale za to už jsme se mu omluvili a on to pochopil. Do výběrového řízení se přihlásí a můj názor je, že není důvod si myslet, že místo neobhájí,“ předeslal Tichák.

První změnou v přístupu města k hodnocení ředitelů jsou zmíněná otevřená výběrová řízení, která dávají šanci i dalším zájemcům, druhou širší složení hodnoticí komise. Nově bude osmičlenná včetně zástupců pedagogů, inspektorů nebo rodičů. Mají se tím omezit i politické tlaky.

Svůj nový přístup radnice zakotvila v programovém prohlášení do roku 2026. „Dosud hodnoticí řízení vypadalo tak, že ředitel přišel do kanceláře náměstka, tam seděl i vedoucí odboru, nějaký člen školské rady nominovaný náměstkem. Tento orgán se s ním pobavil a doporučil radě, aby ředitel setrval na svém místě dalších šest let,“ popsal Tichák.

Tři ředitelé se funkcí vzdali

Na ZŠ Svatoplukova město ještě výběr vedení školy nevyhlásilo, na dalších pěti místech už ano.

Na vlastní žádost se vzdali funkce ředitelé ZŠ Demlova, Mozartova a Stupkova. Na ZŠ Holečkova měl ředitel jen roční pověření poté, co jeho předchůdce odstoupil kvůli kauze zpronevěry téměř patnácti milionů korun. Za ni bývalou účetní soud minulý týden potrestal čtyřmi lety vězení. Na ZŠ Zeyerova končí ředitelce šestileté funkční období.

„Ředitel je jmenovaná funkce na šest let. Není to tak, že bychom je chtěli vyměňovat, to pro školu dobré není. Jde o to, mít nějakou kontrolu a metodické vedení, a tohle je k tomu nástroj. Pokud existuje škola, která dlouhodobě stagnuje, dosud i tak ředitel či ředitelka na místě zůstávali, pokud vyloženě neměli průšvih. To ale nestačí,“ sdělil Tichák. Ředitelů je v Olomouci devatenáct.

Petice kvůli rušení třídy

Na olomoucké radnici řešili v poslední době také petici rodičů, žáků a učitelů týkající se zrušení třídy prvňáků na ZŠ Mozartova k polovině školního roku. Jejich třídní učitelka měla být podle autorů petice zařazena mezi tři zaměstnance, z nichž s jedním měl být rozvázán pracovní poměr.

„Na návrhy rodičů, zda smí být v této záležitosti nápomocni a mohou cokoli vykonat pro zachování třídy svých dětí a jejího učitele, pan ředitel školy kategoricky oznámil, že jeho rozhodnutí je konečné a neměnné,“ napsali rodiče.

Nakonec může být více než tři sta podepsaných lidí v klidu. „Když předchozí ředitel rezignoval ke konci ledna a nastoupil nový, dočasný, na zhruba tříměsíční částečný úvazek, tak rozhodl, že žádné organizační změny dělat nebude a nechá je na nově zvoleném nástupci,“ zmínil Tichák.