Vlekaři vyhlížejí jarní prázdniny. Věří, že jim pomohou dohnat ztráty

„Tržby o svátcích byly poloviční, pak jsme kvůli špatným podmínkám na tři týdny přerušili provoz a spustili ho až v pátek 27. ledna. Když budou silné prázdniny, leccos se dá vylepšit,“ říká ředitel skiareálu Přemyslov Jaroslav Podzimek.

Pro Přemyslov i další střediska Jeseníků je nejlepším týdnem termín jarních prázdnin v Brně. Odtud totiž přijíždí nejvíce návštěvníků z míst mimo kraj.

Letos bude „brněnský“ týden od 13. do 19. března. „To je pro nás druhý silvestr,“ přirovnal s nadsázkou Podzimek.

S tím souhlasí i majitel střediska Miroslav Miloš Hladký. „Doufám, že se aspoň trochu zahojíme, i když dlouhé nevydařené období se ekonomicky dohnat nedá,“ přemítá Hladký.

Naopak nejslabší bývá podle něj týden, kdy jsou prázdniny na Olomoucku, Šumpersku a Jesenicku, odkud je do hor nejblíž. Lidé z těchto okresů totiž často vyrážejí jen na jednodenní lyžování a radši vyjedou do hor několikrát, než by se tam ubytovali.

Téměř polovina chat na horách je prázdných

S obsazeností chat to zatím není dobré. Potvrdila to majitelka cestovní agentury Chatař Alena Klimešová. Agentura zajišťuje pronájem mnoha chat v Jeseníkách a podhůří.

„Napříč prázdninami je volných pořád čtyřicet procent chat, což je výrazně víc než těsně před prázdninami v jiných letech,“ vyčísluje Klimešová. Podle ní je příčinou především výrazné zdražení pobytů kvůli vysoké inflaci a ceně elektřiny.

„Prázdné jsou především chaty vytápěné elektřinou. Objekty, kde se topí dřevem, jsou vesměs obsazené. Dřevo je levnější a navíc je v ceně, kdežto elektřinu platí klienti zvlášť,“ vysvětluje.

Neočekává, že se všechny chaty o prázdninách obsadí. „Něco ještě ano, ale myslím si, že ti, co už počítají každou korunu, si zimní dovolenou odpustí a zaměří se na léto,“ míní Klimešová.

Lidé chtějí kratší pobyty

Pokud lidé už v zimě do Jeseníků vyjedou na více dní, chtějí především zkrácené pobyty, většinou na prodloužený víkend.

„S tím je ale problém, protože i ve dny, kdy jsou chaty neobsazené, se musejí vytápět. Majitelé neradi pronajímají chaty na kratší než týdenní pobyty,“ popisuje Klimešová.

Podle ní jsou dobře obsazené velké chaty umožňující ubytování větších skupin. „Lidé jezdí stále víc v partách, ať už jde o několik rodin, nebo skupiny dospělých bez dětí. Ubytování je tak vyjde výrazně levněji,“ přibližuje.

Podmínky na horách jsou nyní nejlepší za celou zimu. Sněhu je dost na sjezdovkách i v běžeckých stopách a v týdnu má napadnout v Jeseníkách dalšího půl metru sněhu. „Bude to náročné na úpravu sjezdovek, ale je dobře, že bude dost sněhu i mimo sjezdovky,“ pochvaluje si Podzimek.

Horská služba vyzývá, aby se lidé na hory vhodně vybavili. Meteorologové předpovídají větrné počasí, které výrazně snižuje pocitovou teplotu. Pro řidiče se vyplatí mít ve výbavě sněhové řetězy, protože kvůli sněžení a silnému větru budou silnice zafoukané a budou se tvořit sněhové jazyky.